Полицейские заметили на дорогах российского города машину с двумя рулями

В Омске оштрафовали водителя, пассажир которого ехал с игрушечным рулем

В Омске оштрафовали водителя, с которым ехал пассажир, державший в руках игрушечный руль. Об этом сообщило региональное МВД в Telegram.

Как рассказали в ведомстве, подозрительный Hyundai заметили в ходе проверки записей с камер фото- и видеофиксации. Помимо водителя, на переднем сиденье находился человек с игрушечным рулевым колесом. «Но не только своей забавой мужчины привлекли внимание полицейских — оба были не пристегнуты ремнями безопасности», — подчеркнули в полиции.

В результате на собственника машины выписали два административных штрафа за нарушение правил безопасности им и пассажиром.

