Россия
17:10, 18 декабря 2025Россия

Полицейские заметили на дорогах российского города машину с двумя рулями

В Омске оштрафовали водителя, пассажир которого ехал с игрушечным рулем
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Омске оштрафовали водителя, с которым ехал пассажир, державший в руках игрушечный руль. Об этом сообщило региональное МВД в Telegram.

Как рассказали в ведомстве, подозрительный Hyundai заметили в ходе проверки записей с камер фото- и видеофиксации. Помимо водителя, на переднем сиденье находился человек с игрушечным рулевым колесом. «Но не только своей забавой мужчины привлекли внимание полицейских — оба были не пристегнуты ремнями безопасности», — подчеркнули в полиции.

В результате на собственника машины выписали два административных штрафа за нарушение правил безопасности им и пассажиром.

Ранее в Макеевке Донецкой народной республики водитель Audi похвалился на видео скоростью автомобиля и снял последние секунды своей жизни. Судя по записи, мужчина делал ее для кого-то из знакомых.

