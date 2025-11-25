В России водитель похвалился на видео скоростью авто и снял последние секунды своей жизни

В Макеевке водитель снял на видео свою смерть на скорости 214 километров в час

В Макеевке Донецкой народной республики водитель Audi похвалился на видео скоростью автомобиля и снял последние секунды своей жизни. Ролик смертельного ДТП опубликовал «Mash на Донбассе» в Telegram.

Судя по записи, мужчина делал ее для кого-то из знакомых. На кадрах владелец машины, движущейся по ночной трассе, с восторгом снимает показатель спидометра, который находится на отметке 190 километров в час и быстро растет. «Брат, ты что, на приколе? Я двести шагаю, — обращается водитель к адресату видео, в то время как скорость достигает 214 километров в час. — Ну чтобы понимание было вообще, братан. Сколько ты сейчас шагаешь, скажи мне?»

Затем машину сносит вправо, и она врезается в столб, а видео прерывается.

К посту также приложены фотографии с последствиями ДТП, на которых видно, что автомобиль в результате столкновения с преградой оказался практически полностью смят. При этом на спидометре осталось значение скорости на момент аварии. Сам автомобилист получил несовместимые с жизнью травмы.

