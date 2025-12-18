Реклама

Потерявший руки боевик «Азова» не смог получить компенсацию за ранение

Марина Совина
Фото: Pixabay

20-летний военнослужащий националистического объединения «Азов» (признано террористической организацией и запрещено в РФ) не смог получить компенсацию за ранение из‑за отсутствия рук. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«В боях в Харьковской области потерял все конечности и банковскую карточку. По прибытии в офис Приватбанка для восстановления карты менеджер заявил ему, что необходимо взять в руки карту и сфотографироваться с ней, иначе выплат не будет», — говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что у мужчины есть вариант — оформить доверенность и получить карту на имя медицинского куратора. Однако представитель силовых органов уточнил, что доверенность необходимо подписать лично, поэтому военнослужащему остается только дождаться установки протезов.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России ликвидировали подполковника Главной разведки Министерства обороны Украины Александра Шараевского.

