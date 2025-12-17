Стало известно о ликвидации подполковника украинской разведки

Военкор Котенок: ВС России ликвидировали подполковника ГУР Шараевского

Вооруженные силы (ВС) России ликвидировали подполковника Главной разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) Александра Шараевского. Об этом сообщает военкор Юрий Котенок в Telegram-канале.

«Александр Шараевский — подполковник ГУР МО Украины. Уничтожен русской армией на запорожском направлении», — написал он.

Ранее военный эксперт Алексей Живов назвал наиболее перспективные направления продвижения российских войск. Он отметил, что в Запорожской области складывается перспективная ситуация для подхода к городу Запорожью.

11 декабря в Харьковской области ликвидировали командира артиллерийской батареи.