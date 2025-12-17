Реклама

Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:57, 17 декабря 2025

Стало известно о ликвидации подполковника украинской разведки

Военкор Котенок: ВС России ликвидировали подполковника ГУР Шараевского
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России ликвидировали подполковника Главной разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) Александра Шараевского. Об этом сообщает военкор Юрий Котенок в Telegram-канале.

«Александр Шараевский — подполковник ГУР МО Украины. Уничтожен русской армией на запорожском направлении», — написал он.

Ранее военный эксперт Алексей Живов назвал наиболее перспективные направления продвижения российских войск. Он отметил, что в Запорожской области складывается перспективная ситуация для подхода к городу Запорожью.

11 декабря в Харьковской области ликвидировали командира артиллерийской батареи.

