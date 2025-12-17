Военный эксперт Живов: ВС России в перспективе могут подойти к Запорожью

В Запорожской области складывается перспективная ситуация для подхода к городу Запорожью, также большой успех ожидается на Покровском направлении, считает военный эксперт Алексей Живов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Наибольший успех сейчас ожидается на Запорожском направлении и, наверное, на Покровском направлении, где заканчивается окружение Покровско-Мирноградской агломерации. Вот эти два направления, они соседние, сейчас ключевые», — сказал Живов.

В Запорожье потенциально складывается очень перспективная возможность подойти к самому городу Запорожью вплотную, чего долго сделать не удавалось, считает эксперт.

Ранее подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Ральф Боссхард пришел к выводу, что, если продвижение российских войск в Запорожской области «будет проходить с такой же скоростью» и позволит России занять окраины Запорожья, это окажет огромное давление на президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в городе-спутнике Красноармейска (украинское название — Покровск) Димитрове (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике (ДНР).