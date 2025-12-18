Предсказаны новые попытки Европы использовать замороженные активы России

Политолог Асафов: ЕС будет дальше пытаться изъять замороженные активы РФ

России нужно готовиться к новым попыткам со стороны Европейского союза (ЕС) экспроприировать замороженные активы РФ, считает политолог Александр Асафов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что попытки ЕС склонить Бельгию одобрить план экспроприации российских замороженных активов для их последующей передачи Украине в виде «репарационного кредита» потерпели неудачу. Страна продолжает выступать категорически против такого шага.

«Я думаю, что этот шаг далеко не последний. Они будут пытаться, потому что их цель — перестать поддерживать Украину из своих бюджетов и изыскать средства где-то еще. Поэтому это точно не последний раунд, надо готовиться к новым. Они не смотрят на последствия, потому что денег нет», — прокомментировал Асафов.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что ЕС рассматривает предоставление совместного кредита для Украины вместо использования для этого российских замороженных активов. Он заявил, что о таком займе не может быть и речи, поскольку это противоречит интересам Будапешта.