Путин позвонил пятилетнему россиянину

Путин исполнил мечту пятилетнего россиянина и позвонил ему

Президент России Владимир Путин исполнил мечту пятилетнего Тимура из ХМАО и позвонил ему. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

Путин в четверг, 18 декабря, занимался подготовкой к прямой линии. Песков отметил, что президент выделил время, чтобы позвонить мальчику.

«Тимур — один из тех, кто оставил свое пожелание на елке, и Путин выбрал это пожелание с елки. Мальчик приехал в Москву накануне, и сегодня, 18 декабря, он целый день провел в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России на Поклонной горе», — рассказал представитель Кремля.

В тот момент, когда Тимур был на экскурсии, ему позвонил Путин. Он спросил у него о впечатлениях, а также пожелал ему всего самого доброго.

Путин ежегодно исполняет мечты детей в рамках акции «Елка желаний». 3 декабря стало известно, что президент пообещал исполнить новогодние желания трех детей, которые он снял с новогодней елки.