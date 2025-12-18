Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:18, 18 декабря 2025Россия

Путин позвонил пятилетнему россиянину

Путин исполнил мечту пятилетнего россиянина и позвонил ему
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин исполнил мечту пятилетнего Тимура из ХМАО и позвонил ему. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

Путин в четверг, 18 декабря, занимался подготовкой к прямой линии. Песков отметил, что президент выделил время, чтобы позвонить мальчику.

«Тимур — один из тех, кто оставил свое пожелание на елке, и Путин выбрал это пожелание с елки. Мальчик приехал в Москву накануне, и сегодня, 18 декабря, он целый день провел в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России на Поклонной горе», — рассказал представитель Кремля.

В тот момент, когда Тимур был на экскурсии, ему позвонил Путин. Он спросил у него о впечатлениях, а также пожелал ему всего самого доброго.

Путин ежегодно исполняет мечты детей в рамках акции «Елка желаний». 3 декабря стало известно, что президент пообещал исполнить новогодние желания трех детей, которые он снял с новогодней елки.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Михаил Барщевский спустя 24 года покидает госслужбу. Отставку связали с делом Долиной, но все оказалось проще

    Названы три рецепта «экономического чуда». Но России они не помогут

    Семь месяцев «великой войны» и распад Украины. Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Зеленский порассуждал о смерти нежелающих видеть Украину в НАТО политиков

    Участнику СВО пригрозили подкинуть наркотики и потребовали полмиллиона рублей

    В России предрекли падение цен на один вид жилья

    Героям статьи «Ленты.ру» оставили проданную мошенниками квартиру

    Россиян предупредили о рисках самостоятельного устранения засоров

    МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России

    Зеленский заявил о своих планах на активы России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok