Путин пообещал исполнить три новогодних желания

Путин пообещал исполнить новогодние желания трех детей

Президент России Владимир Путин пообещал исполнить новогодние желания трех детей. Об этом сообщает Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

Глава государства снял с новогодней елки три открытки. На них дети написали свои мечты.

Так, пятилетний Тимур мечтает стать инспектором Дорожно-патрульной службы (ДПС), девятилетняя Варя хочет встретиться с космонавтом, а семилетний Игорь написал о желании посетить Музей мирового океана в Калининграде.

Президент ежегодно исполняет мечты детей в рамках акции «Елка желаний». В 2024 году Путин также снял три желания с елки. Мечта первого ребенка — почувствовать себя в роли пилота, второго — побывать на репетиции ансамбля народного танца, а третий загадал поездку в Санкт-Петербург.