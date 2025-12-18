Реклама

15:22, 18 декабря 2025Экономика

Редкое явление заметили в российском регионе

В Пермском крае на небе заметили яркие световые столбы, похожие на ледяные иглы
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

В Пермском крае заметили редкое оптическое явление. В небе над российским регионом появились яркие световые столбы, похожие на огромные ледяные иглы, сообщает Telegram-канал Shot.

Завораживающее явление было видно в селе Троица. Его также могли заметить жители Удмуртии, Свердловской и Тюменской областей.

Световые столбы возникают, когда свет отражается от плоских шестиугольных кристаллов льда. Сами столбы при этом выглядят ровными и узкими и напоминают внешне ледяные иглы.

Ранее редкое оптическое явление заметили в Москве. Над столицей появилось солнечное гало — дугу или столб света, опоясывающий Солнце. Гало появляется в верхних слоях атмосферы, где лучи света взаимодействуют с маленькими ледяными кристаллами. Преломляясь, они создают красивое сияние.

Чаще всего солнечное гало образуется в перистых облаках, уточнили специалисты.

