Экономика
04:57, 18 декабря 2025Экономика

Россиянам рассказали об увеличении пенсии в два раза

Перминова: Можно увеличить пенсию в два раза, отсрочив выход на нее на 10 лет
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Россияне могут увеличить размер пенсии более чем в два раза, но для этого надо будет отсрочить выход на нее на 10 лет. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на главу комитета Совфеда по соцполитике Елену Перминову.

Перминова поясняет, что в случае отсрочки выхода на пенсию произойдет индексация индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) на 2,32 раза, а фиксированной части — в 2,11 раза. За этот период будут начисляться дополнительные баллы.

Однако 10 лет — это максимальный срок, на который можно отсрочить выход на пенсию. Работающие пенсионеры могут временно отказаться от выплаты на срок не менее одного года.

Чтобы была приостановлена или перерасчитана пенсия, надо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда, воспользоваться личным кабинетом на сайте ПФР или подать заявление через МФЦ.

Ранее российским пенсионерам рассказали, какую сумму пенсионных накоплений можно забрать единовременно в 2026 году.

