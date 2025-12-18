Россиянин со сдувшимся легким едва не лишился жизни на Бали из-за действий врачей

Shot: Россиянин едва не лишился жизни на Бали из-за действий местных врачей

Российский турист едва не лишился жизни на индонезийском острове Бали из-за действий местных врачей. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, в начале ноября Сергей попал в страшную аварию на скутере. Его доставили в государственную больницу в округе Бадунг с черепно-мозговой травмой. Там у мужчины началась лихорадка. По словам родственников туриста, целых десять дней ему ничего не давали, кроме парацетамола, который не помогал. Когда врачи заметили падение сатурации, пациенту сделали рентген — он показал, что у мужчины сдулось одно легкое. Орган почти полностью был залит гноем. Врачи диагностировали больничную пневмонию.

Как рассказала журналистам жена Сергея, даже после этого ее мужу назначили лишь один антибиотик. Для расправления легкого в больнице не было оборудования, а откачивать гной медики отказались.

Тогда пострадавшего с большим риском для жизни перевезли в частный госпиталь. Несмотря на позднее время, несколько врачей, один из которых был россиянином, приехали на работу и сделали все необходимое для спасения пациента. После этого мужчина начал дышать самостоятельно.

Несмотря на это, угроза жизни все еще присутствовала, так как больничную пневмонию успели запустить, и у пациента появились внутренние гнойники. Сергею потребовалась реанимация высокого уровня.

В середине декабря российской борт медицины катастроф эвакуировал туриста в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в Москве. Поскольку медицинской страховки у россиянина не было, лечение в частной клинике обошлось его семье в 2,9 миллиона рублей, а эвакуация на родину — еще в 1,2 миллиона.

Ранее на этом же азиатском курорте туриста из Тамбова укусила ядовитая змея. После этого мужчина впал в кому, спасти его не удалось.

