Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:18, 18 декабря 2025Путешествия

Россиянин со сдувшимся легким едва не лишился жизни на Бали из-за действий врачей

Shot: Россиянин едва не лишился жизни на Бали из-за действий местных врачей
Алина Черненко

Фото: Kike Rincan / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российский турист едва не лишился жизни на индонезийском острове Бали из-за действий местных врачей. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, в начале ноября Сергей попал в страшную аварию на скутере. Его доставили в государственную больницу в округе Бадунг с черепно-мозговой травмой. Там у мужчины началась лихорадка. По словам родственников туриста, целых десять дней ему ничего не давали, кроме парацетамола, который не помогал. Когда врачи заметили падение сатурации, пациенту сделали рентген — он показал, что у мужчины сдулось одно легкое. Орган почти полностью был залит гноем. Врачи диагностировали больничную пневмонию.

Материалы по теме:
«Они понадеялись на авось» Девочка умерла после процедуры в больнице. Как опытные российские врачи допустили эту ошибку?
«Они понадеялись на авось»Девочка умерла после процедуры в больнице. Как опытные российские врачи допустили эту ошибку?
25 января 2023
Российские туристы привыкли экономить на страховке в путешествии. Почему это может привести к беде и как ее не допустить?
Российские туристы привыкли экономить на страховке в путешествии.Почему это может привести к беде и как ее не допустить?
28 января 2023

Как рассказала журналистам жена Сергея, даже после этого ее мужу назначили лишь один антибиотик. Для расправления легкого в больнице не было оборудования, а откачивать гной медики отказались.

Тогда пострадавшего с большим риском для жизни перевезли в частный госпиталь. Несмотря на позднее время, несколько врачей, один из которых был россиянином, приехали на работу и сделали все необходимое для спасения пациента. После этого мужчина начал дышать самостоятельно.

Несмотря на это, угроза жизни все еще присутствовала, так как больничную пневмонию успели запустить, и у пациента появились внутренние гнойники. Сергею потребовалась реанимация высокого уровня.

В середине декабря российской борт медицины катастроф эвакуировал туриста в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в Москве. Поскольку медицинской страховки у россиянина не было, лечение в частной клинике обошлось его семье в 2,9 миллиона рублей, а эвакуация на родину — еще в 1,2 миллиона.

Ранее на этом же азиатском курорте туриста из Тамбова укусила ядовитая змея. После этого мужчина впал в кому, спасти его не удалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликован полный текст решения Верховного суда по делу Долиной. Экспертиза показала, как мошенникам удалось обмануть певицу

    Российский подросток выпил своей крови по советам в TikTok и чуть не умер

    Перечислены правила успешного заработка на валютах

    В России выросло количество китайских подержанных грузовиков

    Украине предрекли финансовый крах из-за ЕС

    В российской разведке объяснили процесс разрушения Украины одним аспектом

    Применение нескольких ФАБ по ВСУ попало на видео

    Верховный суд раскрыл рыночную стоимость квартиры Долиной

    Сталин обвинил США в уничтожении индийской промышленности

    Эксперт перечислил необходимое Усольцевым для выживания в тайге снаряжение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok