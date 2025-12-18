Россиянка получила более миллиона рублей после падения на льду

Жительница Тюмени отсудила более миллиона рублей после падения на льду

Жительница Тюмени отсудила более миллиона рублей за травмы, полученные при падении на льду. Внимание на ситуацию обратила пресс-служба прокуратуры российского региона.

Весной 2022 года 60-летняя женщина поскользнулась на тротуаре возле дома в поселке Тазовский (ЯНАО), упала и получила тяжелую травму бедра. Чтобы получить квалифицированную медпомощь, ей пришлось переехать в Тюменский район.

Позднее пострадавшая обратилась в суд с иском о взыскании утраченной заработной платы, стоимости перелета в Тюмень и компенсации морального вреда. В результате суд частично удовлетворил ее требования и взыскал с управляющей компании утраченный заработок в размере 368 тысяч рублей, транспортные расходы, составившие 9 тысяч, и компенсацию морального вреда еще на 350 тысяч рублей. В дальнейшем, когда дело было рассмотрено в апелляционной инстанции, с УК дополнительно взыскали штраф за нарушение прав потребителя в размере 339 тысяч рублей. Таким образом, итоговая сумма выплат в пользу тюменки превысила миллион рублей.

