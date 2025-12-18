Реклама

Экономика
17:30, 18 декабря 2025Экономика

Россиянка получила более миллиона рублей после падения на льду

Жительница Тюмени отсудила более миллиона рублей после падения на льду
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Жительница Тюмени отсудила более миллиона рублей за травмы, полученные при падении на льду. Внимание на ситуацию обратила пресс-служба прокуратуры российского региона.

Весной 2022 года 60-летняя женщина поскользнулась на тротуаре возле дома в поселке Тазовский (ЯНАО), упала и получила тяжелую травму бедра. Чтобы получить квалифицированную медпомощь, ей пришлось переехать в Тюменский район.

Позднее пострадавшая обратилась в суд с иском о взыскании утраченной заработной платы, стоимости перелета в Тюмень и компенсации морального вреда. В результате суд частично удовлетворил ее требования и взыскал с управляющей компании утраченный заработок в размере 368 тысяч рублей, транспортные расходы, составившие 9 тысяч, и компенсацию морального вреда еще на 350 тысяч рублей. В дальнейшем, когда дело было рассмотрено в апелляционной инстанции, с УК дополнительно взыскали штраф за нарушение прав потребителя в размере 339 тысяч рублей. Таким образом, итоговая сумма выплат в пользу тюменки превысила миллион рублей.

Накануне стало известно, что жительница Белгорода отсудила у коммунальщиков полмиллиона рублей за скользкие ступеньки у дома.

