12:20, 18 декабря 2025Культура

Российская актриса предложила свой кров Долиной

Актриса Вера Сотникова предложила Ларисе Долиной пожить в ее доме
Ольга Коровина
Вера Сотникова

Вера Сотникова. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Российская актриса Вера Сотникова обратилась к народной артистке России Ларисе Долиной на фоне скандала с квартирой в Хамовниках. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Сотникова объяснила, что ей не удается связаться с певицей, поскольку все ее номера заблокированы. По этой причине обращение к Долиной она разместила в личном блоге. Актриса раскритиковала хейтеров исполнительницы за желание издеваться над человеком, «доведенным до сумасшествия от несправедливости». Она назвала сообщения в адрес Долиной «гадкими и пошлыми» и призвала комментаторов «не распускать язык и руки». Публикацию она сопроводила хештегами «обидно до смерти», «наивность артиста», «нас учили доверять людям».

«Лариса, если что — приезжай ко мне! У меня красивый дом, не большой, но мы поместимся! Я реально предлагаю тебе свой кров», — написала Сотникова. Она добавила, что иногда людям нужна не материальная помощь, а простая поддержка: «Обниму тебя, выпьем вина и начнем все с начала».

Верховный суд РФ принял решение по делу Долиной 16 декабря. Согласно вердикту, собственницей жилья остается Полина Лурье. Долина на заседание суда не явилась, ее интересы представляла адвокат.

Лариса Долина продала квартиру в центре Москвы за 112 миллионов рублей, после чего передала вырученные средства мошенникам. Позднее она вернула недвижимость через суд, при этом оставив Лурье без жилья и денег. История с квартирой Долиной вызвала общественное возмущение: многие россияне встали на сторону покупательницы и критиковали артистку.

