Российский губернатор сообщил о стрельбе и взрывах во время встречи с жителями

Гладков сообщил о стрельбе и атаке дрона во время встречи с жителями

В Грайвороне Белгородской области во время встречи губернатора Вячеслава Гладкова началась стрельба и были слышны взрывы. Предварительно, произошла атака дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил он в Telegram.

«В Грайвороне, пока стояли разговаривали с жителями, началась стрельба. Стреляли из стрелкового оружия. Поняли, что в нашу сторону летит дрон. Произошла детонация», — написал Гладков.

По его данным, в результате атаки загорелся автомобиль одной из семей. Никто не пострадал. Возгорание было оперативно потушено.

Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ преследовал автомобиль главы администрации Белгородского района Татьяны Кругляковой. Чиновник и водитель успели покинуть машину перед ударом дрона.

