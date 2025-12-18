Российский губернатор сообщил о стрельбе и взрывах во время встречи с жителями

В Грайвороне Белгородской области во время встречи губернатора Вячеслава Гладкова началась стрельба и были слышны взрывы. Предварительно, произошла атака дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил он в Telegram.
«В Грайвороне, пока стояли разговаривали с жителями, началась стрельба. Стреляли из стрелкового оружия. Поняли, что в нашу сторону летит дрон. Произошла детонация», — написал Гладков.
По его данным, в результате атаки загорелся автомобиль одной из семей. Никто не пострадал. Возгорание было оперативно потушено.
Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ преследовал автомобиль главы администрации Белгородского района Татьяны Кругляковой. Чиновник и водитель успели покинуть машину перед ударом дрона.