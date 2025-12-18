Реклама

Экономика
15:11, 18 декабря 2025Экономика

Российский ЦБ выступил с заявлением по поводу взыскания убытков с европейских банков

ЦБ пообещал взыскать в судах РФ убытки от блокировки и использования активов
Дмитрий Воронин

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Банк России выступил с заявлением по вопросу о взыскании убытков, связанных с действиями в отношении его активов. Позиция регулятора изложена в опубликованном на сайте ЦБ пресс-релизе.

В нем, в частности, говорится о намерении «взыскивать с европейских банков в российском арбитражном суде убытки, обусловленные неправомерной блокировкой и использованием его активов, в объеме незаконно удерживаемых активов и упущенной выгоды».

Актуальность такой перспективы обусловлена «продолжающимися попытками властей Европейского союза осуществить незаконное изъятие/использование без согласия Банка России его активов, размещенных в финансовых институтах ЕС, реализуемыми в том числе путем установления бессрочной иммобилизации его активов», отметили в ЦБ.

Как стало известно ранее Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск Центробанка к депозитарию Euroclear, назначив предварительное заседание по делу на 16 января. Сумма требований Банка России составила 18 172 971 903 836 рублей.

