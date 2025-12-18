Саммит ЕС описали фразой «придется смотреть Зеленскому в глаза»

FT: Де Веверу придется смотреть в глаза Зеленскому, отказывая в активах РФ

Премьер-министру Бельгии Барту де Веверу придется смотреть президенту Украины Владимиру Зеленскому в глаза на предстоящем саммите Европейского союза (ЕС), в ходе которого будет решаться вопрос экспроприации российских замороженных активов для их последующей передачи Киеву в качестве так называемого репарационного кредита. Об этом сообщает The Financial Times (FT).

«Де Веверу сегодня придется посмотреть Владимиру Зеленскому в глаза и сказать, почему он считает, что российские активы, замороженные в Брюсселе, не должны использоваться для удержания Украины на плаву», — отмечает издание.

Дополнительно сообщается, что изначально украинский лидер должен был подключиться к саммиту по видеосвязи. Однако авторы материала указали, что решение Зеленского присутствовать лично подчеркивает «экзистенциальную важность финансовой помощи», а также озабоченность Киева тем, что бельгийский премьер по-прежнему отказывается предоставить ее.

Ранее стало известно, что попытки Евросоюза склонить Бельгию одобрить план экспроприации российских замороженных активов потерпели неудачу, поскольку страна продолжает выступать категорически против такого шага.