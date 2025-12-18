Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:42, 18 декабря 2025Мир

Самолет Фицо сильно повредили в аэропорту Брюсселя

Фицо заявил, что авто сильно повредило его самолет в Брюсселе перед саммитом ЕС
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что авто сильно повредило его самолет в аэропорту Брюсселя, куда политик прилетел накануне саммита ЕС. Он написал об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Сложный саммит в Брюсселе начался нехорошо. В аэропорту нам автомобиль с трапом разбил самолет так, что он не пригоден к полетам, и мы должны оставить его здесь», — возмутился словацкий премьер.

Кроме того, он скептично отнесся к идее встречи на полях саммита Евросоюза со странами Западных Балкан, которые хотят стать членами ЕС. Он обратил внимание, что Сербии, готовой стать частью союза, мешают это сделать, в то время как Украину, не готовую к этому событию, всячески к этому подталкивают.

Ранее Фицо рассказал о часовом споре с главой Евросовета Антониу Коштой из-за Украины. Он подчеркнул, что не поддержит ничего, что связано с военными расходами Киева, даже если в Брюсселе придется сидеть до Нового года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пожар в жилых домах и повреждение судна стали результатом атаки БПЛА на Ростовскую область. Что еще известно о последствиях?

    Белоусов предупредил о подготовке НАТО к большой войне. Когда это произойдет и чем ответит Россия

    «Эффект Долиной» напугал покупателей квартир. Как скандальное дело, за которым следила вся Россия, изменит рынок недвижимости

    Мэр Ростова-на-Дону рассказал о погибших на судне после атаки ВСУ

    34-летняя женщина расправилась с юным любовником-юмористом

    Партнеру чересчур сильно возбуждающейся в постели женщины дали совет

    Россиянам рассказали о сумме пенсионных накоплений в 2026 году

    Российский боец уничтожил минировавших дорогу бойцов ВСУ

    Самолет Фицо сильно повредили в аэропорту Брюсселя

    Сафонов высказался о победе ПСЖ в Межконтинентальном кубке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok