Фицо заявил, что авто сильно повредило его самолет в Брюсселе перед саммитом ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что авто сильно повредило его самолет в аэропорту Брюсселя, куда политик прилетел накануне саммита ЕС. Он написал об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Сложный саммит в Брюсселе начался нехорошо. В аэропорту нам автомобиль с трапом разбил самолет так, что он не пригоден к полетам, и мы должны оставить его здесь», — возмутился словацкий премьер.

Кроме того, он скептично отнесся к идее встречи на полях саммита Евросоюза со странами Западных Балкан, которые хотят стать членами ЕС. Он обратил внимание, что Сербии, готовой стать частью союза, мешают это сделать, в то время как Украину, не готовую к этому событию, всячески к этому подталкивают.

Ранее Фицо рассказал о часовом споре с главой Евросовета Антониу Коштой из-за Украины. Он подчеркнул, что не поддержит ничего, что связано с военными расходами Киева, даже если в Брюсселе придется сидеть до Нового года.