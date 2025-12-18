Сикорский рассказал о выигрыше Польши от конфликта на Украине

Глава МИД Польши Сикорский заявил о выигрыше страны от конфликта на Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о выигрыше страны от конфликта на Украине. Его слова приводит французский журнал L'Express.

«Украина позволила нам выиграть драгоценное время, необходимое для восстановления нашей обороны, и мы обязаны ей своей поддержкой», — заявил глава польского МИД.

По словам Сикорского, Польша продолжит оказывать помощь Украине, однако в настоящее время она больше нуждается в поддержке со стороны США, которые способны обеспечить Киев необходимыми разведданными и боеприпасами.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что если бы европейские лидеры прислушались к Варшаве, то многих современных кризисов, в том числе конфликта на Украине, удалось бы избежать. «Только никто не хотел это слушать», — отметил он.