Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:02, 18 декабря 2025Интернет и СМИ

Симоньян присвоили звание почетного гражданина Краснодара

Губернатор Кондратьев: Симоньян присвоили звание почетного гражданина Краснодара
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян получила звание почетного гражданина Краснодара. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Венимиан Кондратьев в своем Telegram-канале.

«Маргарите Симоньян присвоили звание "Почетный гражданин города Краснодара". Это действительно заслуженное признание. Знаю ее как человека, чьи принципы всегда были непоколебимы, а профессионализм — на высочайшем уровне», — заявил глава региона.

Он уточнил, что медиаменеджер родилась в Краснодаре, а также начинала в городе свою журналистскую карьеру. Кондратьев также подчеркнул, что глава RT всегда реагирует на происходящее в Краснодаре и остается неравнодушной к его жизни.

Ранее стало известно, что британская газета Financial Times (FT) внесла Симоньян в список самых влиятельных людей 2025 года. Издание назвало ее «самым преданным помощником президента России Владимира Путина».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сафонов потрясающий!» Российский вратарь ПСЖ отбил четыре пенальти подряд и вписал себя в историю футбола. Французы обожают его

    Российский подросток выпил своей крови по советам в TikTok и чуть не умер

    Перечислены правила успешного заработка на валютах

    В России предложили запретить рекламу на дорожных знаках

    Обнаружен неожиданный способ защиты от развития диабета

    Россиянка получила останки сына в обувной коробке и начала писать ему письма

    Россиянку оправдали по делу о заказе дочери-подростка

    Зеленский прокомментировал «новые сигналы» от Путина

    Премьер Дании предложила игнорировать голос Бельгии в вопросе активов России

    В России собрались ввести обязательную маркировку вейпов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok