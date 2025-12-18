Губернатор Кондратьев: Симоньян присвоили звание почетного гражданина Краснодара

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян получила звание почетного гражданина Краснодара. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Венимиан Кондратьев в своем Telegram-канале.

«Маргарите Симоньян присвоили звание "Почетный гражданин города Краснодара". Это действительно заслуженное признание. Знаю ее как человека, чьи принципы всегда были непоколебимы, а профессионализм — на высочайшем уровне», — заявил глава региона.

Он уточнил, что медиаменеджер родилась в Краснодаре, а также начинала в городе свою журналистскую карьеру. Кондратьев также подчеркнул, что глава RT всегда реагирует на происходящее в Краснодаре и остается неравнодушной к его жизни.

Ранее стало известно, что британская газета Financial Times (FT) внесла Симоньян в список самых влиятельных людей 2025 года. Издание назвало ее «самым преданным помощником президента России Владимира Путина».