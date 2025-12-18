Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:46, 18 декабря 2025Мир

США пошли на рискованный шаг в отношениях с Китаем

Bloomberg: США одобрили продажу оружия Тайваню на 11 млрд долларов
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ann Wang / Reuters

США одобрили продажу вооружений Тайваню на сумму 11 миллиардов долларов, что может вызвать резкую критику со стороны Китая. Об этом сообщает Bloomberg.

«США одобрили пакет поставок оружия Тайваню на сумму до 11 миллиардов долларов, что, вероятно, вызовет резкую реакцию Пекина. В пакет входят реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS стоимостью до 4,05 миллиарда долларов, а также самоходные гаубицы общей стоимостью около 4 миллиардов долларов», — передает агентство.

Авторы материала отметили, что этот шаг знаменует собой одну из наиболее значительных попыток США за последние годы укрепить военный потенциал Тайваня. Однако они указали на то, что таким образом Вашингтон рискует обострить «и без того хрупкие отношения» с Китаем.

13 декабря был опубликован новый доклад Конгресса под названием «О стратегическом положении США», в котором содержится призыв предоставить президенту Дональду Трампу «гибкие варианты» на случай ядерного конфликта с Россией в Европе или Китаем в Азии. Москва и Пекин называются серьезным вызовом, поэтому в тексте есть призыв к американскому лидеру «принять срочные меры».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЕС потерпел неудачу в вопросе изъятия активов России

    Белоусов предупредил о подготовке НАТО к большой войне. Когда это произойдет и чем ответит Россия

    «Эффект Долиной» напугал покупателей квартир. Как скандальное дело, за которым следила вся Россия, изменит рынок недвижимости

    Мультфильм с поющими песню о дружбе Путиным и Моди набрал более миллиона просмотров

    Согласившийся на подработку российский школьник с товарищем попал под следствие

    Французский футболист ПСЖ оценил Сафонова

    В России родился ребенок с полутораметровой пуповиной

    VGV рассказал о новинках для России на 2026 год

    Раскрыты результаты психиатрической экспертизы Долиной

    Тело не выжившего при нападении в Одинцово подростка вывезли из России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok