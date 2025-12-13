Реклама

00:57, 13 декабря 2025МирЭксклюзив

«Двойная угроза». Конгресс США призвал дать Трампу полномочия на случай ядерной войны с Россией и Китаем. Что об этом известно?

Конгресс призвал дать Трампу гибкость на случай ядерной войны с Россией или КНР
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Новый доклад Конгресса — «О стратегическом положении США» — содержит призыв предоставить президенту Дональду Трампу «гибкие варианты» на случай ядерного конфликта с Россией в Европе или Китаем в Азии. С документом ознакомился корреспондент «Ленты.ру».

В частности, речь идет о ежегодном документе, который пишет двухпартийная комиссия в соответствии со статьей военного бюджета. Хотя этот материал носит рекомендательный характер, его разработали ведущие эксперты по внешней политике и контролю над вооружениями. Например, одним из его авторов является Роуз Геттемюллер — глава американской делегации на переговорах с Россией по ракетному договору СНВ-III.

Необходимо предоставить президенту «ряд эффективных в военном отношении» гибких вариантов для «сдерживания или противодействия» «ограниченному применению ядерного оружия в зоне боевых действий» со стороны России или КНР

Доклад «О стратегическом положении США» Конгресса США

Кроме того, в тексте доклада указана необходимость для Соединенных Штатов располагать ядерным оружием в «любой зоне боевых действий», где находятся американские вооруженные силы.

«[Ядерный потенциал] был бы оперативным и передовым развертыванием, способным противостоять превентивному удару. [Такой потенциал должен содержать] ряд вариантов мощности взрыва, включая малый, чтобы создать возможность преодолеть противоракетную оборону противника», — отмечается в тексте документа.

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Что известно о докладе «О стратегическом положении США»?

Как отмечают авторы доклада специального комитета Конгресса, «международный порядок под руководством США находится под угрозой со стороны России и Китая». Москва и Пекин называются серьезным вызовом, поэтому в тексте есть призыв к Трампу «принять срочные меры», чтобы обеспечить «жизненно важные интересы США и международной стабильности».

По мнению конгрессменов, США якобы сталкиваются с «двойной ядерной угрозой», которую представляют российский и китайский арсеналы. Также отмечаются риски столкновения с Ираном и Северной Кореей.

Российское и китайское ядерное оружие модернизируются, также развиваются космические и противокосмические, кибернетические вооружения, средства радиоэлектронной борьбы. Иран и Северная Корея также способны нанести неожиданный удар

Доклад «О стратегическом положении США» Конгресса США

Кроме того, в докладе прописаны риски якобы «оппортунистической или одновременной войны» с Россией и Китаем. Как следствие, озвучено требование к союзникам США увеличить свой вклад в поддержание «стратегических позиций».

Материалы по теме:
«Огромный шаг вперед». Трамп захотел создать новое объединение с Россией и без Европы. Что об этом известно?
«Огромный шаг вперед». Трамп захотел создать новое объединение с Россией и без Европы. Что об этом известно?
11 декабря 2025
«Россия — противник США». Конгресс проголосует за новый оборонный бюджет. Как он может изменить политику Трампа?
«Россия — противник США». Конгресс проголосует за новый оборонный бюджет. Как он может изменить политику Трампа?
11 декабря 2025
«Украинским элитам доверять нельзя» Опубликована новая версия мирного плана США. Чем она отличается от предыдущей?
«Украинским элитам доверять нельзя»Опубликована новая версия мирного плана США. Чем она отличается от предыдущей?
11 декабря 2025

Какие меры против России и Китая еще озвучены в докладе?

Помимо новых вариантов применения Трампом ядерного оружия, конгрессмены призывают получить разнообразные средства из обычных вооружений для «эффективного сдерживания и отражения» в случае начала любого конфликта в Европе или Азии.

Указана необходимость развернуть дополнительные дальнобойные неядерные системы высокоточного поражения, более устойчивую космическую архитектуру и интегрированную систему противоракетной обороны (ПРО).

Также озвучены следующие меры по модернизации средств доставки ядерного оружия:

  • Подготовить к загрузке дополнительные ядерные боеголовки, которые США в настоящее время держат в резерве в качестве «страховки» от технологических или геополитических рисков;
  • Увеличить запланированные закупки крылатых ракет воздушного базирования с ядерным вооружением большой дальности, бомбардировщиков B-21 и самолетов-заправщиков, а также атомных подводных лодок класса Columbia с баллистическими ракетами подводного базирования Trident;
  • Развернуть разрабатываемую новейшую межконтинентальную баллистическую ракету Sentinel с несколькими ядерными боеголовками и «изучить возможность развертывания» некоторых из этих новых МБР «в мобильной конфигурации»;
  • Начать непрерывное патрулирование бомбардировщиков B-21 и «ускорить» разработку «передовых мер» против других систем ПРО.

При этом в докладе не приводится никакой сметы расходов на предлагаемые меры, что ставит под вопрос реалистичность таких требований в сфере стратегических вооружений.

Конгресс принял противоречащий политике Трампа законопроект

11 декабря Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект «Закон об ассигнованиях на национальную оборону за фискальный 2026 год» (англ. — National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2026, FY 2026 NDAA), который представляет собой оборонный бюджет страны.

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Несмотря на призывы Трампа прекратить конфликт на Украине, NDAA содержит пункты о дальнейшем оказании военной помощи Киеву и новых мерах против России.

$400 млн

предполагается выделить на военную помощь Украине в рамках NDAA

Кроме того, новый законопроект включает в себя механизмы, которые могут помешать администрации Трампа перекрыть канал помощи Украине.

Новый законопроект Конгресса содержит множество антироссийских положений. Россия в нем публично названа противником. Также в документе ограничиваются возможности Министерства обороны по сокращению численности американских войск в Европе, устанавливая 76 тысяч человек как минимальную планку.

Хотя Белый дом объявил, что этот законопроект является успехом — так как в нем содержится множество положений о борьбе с леволиберальной идеологией в армии — многие пункты открыто противоречат политике Трампа. 5 декабря Белый дом опубликовал новую Стратегию национальной безопасности, где призывается скорее завершить конфликт на Украине и наладить стратегический диалог с Россией.

