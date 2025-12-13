«Двойная угроза». Конгресс США призвал дать Трампу полномочия на случай ядерной войны с Россией и Китаем. Что об этом известно?

Конгресс призвал дать Трампу гибкость на случай ядерной войны с Россией или КНР

Новый доклад Конгресса — «О стратегическом положении США» — содержит призыв предоставить президенту Дональду Трампу «гибкие варианты» на случай ядерного конфликта с Россией в Европе или Китаем в Азии. С документом ознакомился корреспондент «Ленты.ру».

В частности, речь идет о ежегодном документе, который пишет двухпартийная комиссия в соответствии со статьей военного бюджета. Хотя этот материал носит рекомендательный характер, его разработали ведущие эксперты по внешней политике и контролю над вооружениями. Например, одним из его авторов является Роуз Геттемюллер — глава американской делегации на переговорах с Россией по ракетному договору СНВ-III.

Необходимо предоставить президенту «ряд эффективных в военном отношении» гибких вариантов для «сдерживания или противодействия» «ограниченному применению ядерного оружия в зоне боевых действий» со стороны России или КНР Доклад «О стратегическом положении США» Конгресса США

Кроме того, в тексте доклада указана необходимость для Соединенных Штатов располагать ядерным оружием в «любой зоне боевых действий», где находятся американские вооруженные силы.

«[Ядерный потенциал] был бы оперативным и передовым развертыванием, способным противостоять превентивному удару. [Такой потенциал должен содержать] ряд вариантов мощности взрыва, включая малый, чтобы создать возможность преодолеть противоракетную оборону противника», — отмечается в тексте документа.

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Что известно о докладе «О стратегическом положении США»?

Как отмечают авторы доклада специального комитета Конгресса, «международный порядок под руководством США находится под угрозой со стороны России и Китая». Москва и Пекин называются серьезным вызовом, поэтому в тексте есть призыв к Трампу «принять срочные меры», чтобы обеспечить «жизненно важные интересы США и международной стабильности».

По мнению конгрессменов, США якобы сталкиваются с «двойной ядерной угрозой», которую представляют российский и китайский арсеналы. Также отмечаются риски столкновения с Ираном и Северной Кореей.

Российское и китайское ядерное оружие модернизируются, также развиваются космические и противокосмические, кибернетические вооружения, средства радиоэлектронной борьбы. Иран и Северная Корея также способны нанести неожиданный удар Доклад «О стратегическом положении США» Конгресса США

Кроме того, в докладе прописаны риски якобы «оппортунистической или одновременной войны» с Россией и Китаем. Как следствие, озвучено требование к союзникам США увеличить свой вклад в поддержание «стратегических позиций».

Какие меры против России и Китая еще озвучены в докладе?

Помимо новых вариантов применения Трампом ядерного оружия, конгрессмены призывают получить разнообразные средства из обычных вооружений для «эффективного сдерживания и отражения» в случае начала любого конфликта в Европе или Азии.

Указана необходимость развернуть дополнительные дальнобойные неядерные системы высокоточного поражения, более устойчивую космическую архитектуру и интегрированную систему противоракетной обороны (ПРО).

Также озвучены следующие меры по модернизации средств доставки ядерного оружия:

Подготовить к загрузке дополнительные ядерные боеголовки, которые США в настоящее время держат в резерве в качестве «страховки» от технологических или геополитических рисков;

Увеличить запланированные закупки крылатых ракет воздушного базирования с ядерным вооружением большой дальности, бомбардировщиков B-21 и самолетов-заправщиков, а также атомных подводных лодок класса Columbia с баллистическими ракетами подводного базирования Trident;

Развернуть разрабатываемую новейшую межконтинентальную баллистическую ракету Sentinel с несколькими ядерными боеголовками и «изучить возможность развертывания» некоторых из этих новых МБР «в мобильной конфигурации»;

Начать непрерывное патрулирование бомбардировщиков B-21 и «ускорить» разработку «передовых мер» против других систем ПРО.

При этом в докладе не приводится никакой сметы расходов на предлагаемые меры, что ставит под вопрос реалистичность таких требований в сфере стратегических вооружений.

Конгресс принял противоречащий политике Трампа законопроект

11 декабря Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект «Закон об ассигнованиях на национальную оборону за фискальный 2026 год» (англ. — National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2026, FY 2026 NDAA), который представляет собой оборонный бюджет страны.

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Несмотря на призывы Трампа прекратить конфликт на Украине, NDAA содержит пункты о дальнейшем оказании военной помощи Киеву и новых мерах против России.

$400 млн предполагается выделить на военную помощь Украине в рамках NDAA

Кроме того, новый законопроект включает в себя механизмы, которые могут помешать администрации Трампа перекрыть канал помощи Украине.

Новый законопроект Конгресса содержит множество антироссийских положений. Россия в нем публично названа противником. Также в документе ограничиваются возможности Министерства обороны по сокращению численности американских войск в Европе, устанавливая 76 тысяч человек как минимальную планку.

Хотя Белый дом объявил, что этот законопроект является успехом — так как в нем содержится множество положений о борьбе с леволиберальной идеологией в армии — многие пункты открыто противоречат политике Трампа. 5 декабря Белый дом опубликовал новую Стратегию национальной безопасности, где призывается скорее завершить конфликт на Украине и наладить стратегический диалог с Россией.