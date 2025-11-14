«Россия — противник США». Конгресс проголосует за новый оборонный бюджет. Как он может изменить политику Трампа?

«Лента.ру»: Законопроект NDAA Конгресса противоречит политике Трампа по Украине

Палата представителей Конгресса США в ночь на 11 декабря по московскому времени проведет ежегодное голосование за законопроект «Закон об ассигнованиях на национальную оборону за фискальный 2026 год» (англ. — National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2026, FY 2026 NDAA), который представляет собой оборонный бюджет страны. Его положения включают в себя определение дальнейшей военной помощи Украине и характер отношений с Россией. С документом ознакомился корреспондент «Ленты.ру».

Как отмечает парламентская газета The Hill, законопроект носит противоречивый характер. Из-за долгого противостояния демократов и республиканцев он несет компромиссный характер и содержит ряд противоречащих друг другу пунктов.

Также он противоречит ряду решений администрации президента США Дональда Трампа, включая ранее одобренную им Стратегию национальной безопасности.

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Какие планы у США по дальнейшей помощи Украине?

Несмотря на призывы Трампа прекратить конфликт на Украине, NDAA содержит пункты о дальнейшем оказании военной помощи Киеву и новых мерах против России. Общий размер финансовой помощи составляет всего 400 миллионов долларов, что уступает прошлым пакетам помощи.

В частности, в документе указаны следующие цели США на Украине:

Оказывать помощь Украине в поддержании надежного оборонного и сдерживающего потенциала;

Укреплять сотрудничество в области обороны и безопасности с Украиной как средство создания будущих вооруженных сил;

Продвигать дальнейшие реформы демократических, экономических, оборонных и институтов безопасности Украины в целях продвижения евроатлантической интеграции;

Определение надежного оборонного и сдерживающего потенциала.

При этом в документе подчеркивается, что все эти меры нацелены против России, включая риски нового гипотетического конфликта.

Кроме того, новый законопроект включает в себя механизмы, которые могут помешать администрации Трампа перекрыть канал помощи Украине.

NDAA предполагает, что глава Пентагона может признать помощь Украине «запасами» и оставить их в США, только если оборудование еще не было передано Киеву и «больше не требуется для выполнения плана по поставкам вооружений» или это оружие было возвращено.

1 июля Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов Вооруженным силам Украины (ВСУ), опасаясь сокращения собственных запасов вооружений. Мера замглавы Пентагона Элбриджа Колби вызвала скандал, так как чиновник никого не поставил в известность. Не исключено, что в новый NDAA специально был включен этот пункт, чтобы избежать повторения таких случаев.

Также новый законопроект обязывает Пентагон оказывать разведывательную поддержку Украине, «включая сбор информации, данных и изображений в целях поддержки военных операций правительства Украины». При этом в пункте публично декларируется непризнание российских новых регионов и требование ВСУ их захватить с помощью американской разведки.

Эти требования противоречат плану спецпосланника президента США по Украине Стива Уиткоффа, который предлагал Трампу признать Крым и Донбасс частью России

Также в законопроекте отмечается, что украинский конфликт имеет «много уроков», которыми «необходимо поделиться с Тайванем» на случай возможного конфликта с Китаем за территорию.

Что в тексте законопроекта сказано о России?

Новый законопроект Конгресса содержит множество антироссийских положений. Россия в нем публично названа «противником».

Противники Соединенных Штатов сотрудничают на многостороннем уровне в международных институтах, таких как Организация Объединенных Наций, группа Бразилия-Россия-Индия-Китай-Южная Африка, именуемая БРИКС Закон об ассигнованиях на национальную оборону

Помимо конфликта на Украине, авторы документа требуют «оценить угрозу со стороны России НАТО в долгосрочной перспективе», а также обвиняют Москву в якобы вмешательстве в дела других регионов.

В частности, в законопроекте уделяется особое внимание ситуации на Балтике. Конгрессмены призывают главу Минобороны запустить «Балтийскую инициативу по безопасности», с целью «углубления сотрудничества в области безопасности с вооруженными силами стран Балтии».

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

В соответствие с ней предлагаются следующие меры:

Сдерживание России в Балтийском море;

Реализация новой Стратегической концепции НАТО, которая направлена ​​на укрепление сдерживающей и оборонной мощи альянса в регионе;

Усиление планирования и сотрудничества с вооруженными силами Балтии;

Размещение систем высокоточного огня большой дальности, создание запасов крупнокалиберных боеприпасов;

Интеграция единой противовоздушной и противоракетной обороны;

Развитие совместных сил специальных операций;

Предоставление новых гарантий Безопасности Польше, Эстонии, Латвии и Литве.

При этом в законопроекте ограничиваются возможности Министерства обороны по сокращению численности американских войск в Европе, устанавливая 76 тысяч человек как минимальную планку. Также он запрещает командующему американскими вооруженными силами в Европе отказываться от звания Верховного главнокомандующего НАТО, «прикрепляя» США к Североатлантическому альянсу.

На данный момент в Европе находится 90 тысяч американских военных. 28 июля администрация Трампа поручала провести проверку о возможном выводе сил и их переброске на Ближний Восток и в Индо-Тихоокеанский регион

Также Конгресс США обвиняет Россию в якобы сохраняющемся военном присутствии на Кубе и «дестабилизации ситуации» на Западных Балканах.

NDAA декларирует и задачу «борьбы с нарративами» России, Китая, Ирана и Северной Кореи, требуя финансировать «независимые СМИ и группы гражданского общества».

Почему законопроект противоречит политике Трампа?

Хотя администрация Трампа объявила, что этот законопроект является успехом — так как в нем содержится множество положений о борьбе с леволиберальной идеологией в армии — многие пункты открыто противоречат его политике и сокращают возможности на украинском направлении.

Примечательно, что в NDAA Пентагон назван по-старому — министерством обороны, а не войны. Как отмечает The Hill, законодатели намеренно сделали это в пику политике Трампа

5 декабря администрация президента США Дональда Трампа опубликовала новую Стратегию национальной безопасности.

Авторы новой Стратегии нацбезопасности резко высказываются о конфликте на Украине и призывают избежать эскалации.

Они также прямо критикуют Европу за нежелание урегулировать конфликт и выражают надежду на его скорое завершение.

Важнейший интерес Соединенных Штатов — договориться о скорейшем прекращении боевых действий на Украине (...) предотвратить расширение войны, восстановить стратегическую стабильность с Россией, а также обеспечить поствоенное восстановление Украины Стратегия национальной безопасности США

Кроме того, новая Стратегия публично декларирует идею об отказе от расширения НАТО и необходимость нормализации отношений России с Европой. При этом Москва не упоминается в негативных тонах, за что европейские политики назвали документ якобы «пророссийским» и раскритиковали Трампа.

США необходимо восстановить условия стабильности в Европе и стратегического диалога с Россией (...) Также необходимо добиться прекращения восприятия НАТО как постоянно расширяющегося альянса Стратегия национальной безопасности США

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Какова вероятность, что законопроект будет принят?

На данный момент Закон об ассигнованиях на национальную оборону прошел только в Сенате, где среди демократов и республиканцев преобладают сторонники сдерживания России. При этом перспективы его утверждения в Палате представителей остаются туманными, так как многие конгрессмены выступают с критикой Украины.

В частности, конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что США должны отказаться от идеи выделить Киеву 400 миллионов долларов на 2026 год, так как президент Украины Владимир Зеленский никак не реагирует на инициативы Трампа по мирному урегулированию.

Тот факт, что Конгресс все еще выделяет им финансирование, ужасает. Это необходимо исключить из NDAA Анна Паулина Луна конгрессвумен

Кроме того, она указала на проблему коррупции на Украине, напомнив о недавно разгоревшемся скандале. Луна убеждена, что правительство республики «отмывало» деньги, которые выделялись на помощь государству.