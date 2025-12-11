«Огромный шаг вперед». Трамп захотел создать новое объединение с Россией и без Европы. Что об этом известно?

Политолог Минченко: Трамп не сможет создать аналог G7 с Россией

Президент США Дональд Трамп не сможет создать аналог «Большой семерки» (G7) с Россией — прозванной в западных СМИ «Ключевой пятеркой» — так как подобное решение трудно реализовать без участия стран Европы. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

В частности, эксперт обратил внимание на большую взаимозависимость Соединенных Штатов от европейских стран, что делает практически невозможным воплотить эту идею.

Я думаю, что шансов на это примерно ноль. Вряд ли удастся создать подобного рода объединение без участия европейцев, которые все-таки очень плотно связаны с Соединенными Штатами Америки Евгений Минченко политолог

Что известно о проекте «Ключевая пятерка»?

Как пишет журнал Politico со ссылкой на источники, администрация Трампа начала обсуждать идею создать альтернативу G7, в которую вошли бы США, Россия, Китай, Индия и Япония. Также была озвучена идея назвать такой клуб «Ключевой пятеркой» (англ. — Core 5, C5).

Предполагается, что такая мера позволила бы «снизить эскалацию отношений» между Вашингтоном, Москвой и Пекином.

«Трамп часто стремился заключать сделки с конкурирующими странами — например, одобрил продажу Пекину чипов искусственного интеллекта Nvidia H200 и направил своих посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера для прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным», — отмечается в материале издания.

Ничего, связанного с созданием «Ключевой пятерки», не обсуждалось. Но, безусловно, были разговоры о том, что существующие органы, такие как G7 или Совбез ООН, не соответствуют современным требованиям, учитывая появление новых игроков бывший сотрудник Белого дома на правах анонимности журналу Politico

По данным издания Defense One, идея «Ключевой пятерки» была прописана в черновой версии Стратегии национальной безопасности, которую Белый дом опубликовал 5 декабря. Однако позже она была убрана по неизвестным причинам.

Кроме того, бывшие американские чиновники выразили интерес к инициативе.

Это соответствует тому, как президент Трамп воспринимает мир. Не идеологически, а через симпатию к другим великим державам, имеющих сферы влияния в разных регионах Торри Тауссиг бывший директор по европейским делам в Совете нацбезопасности

При этом Тауссиг подчеркнула: «Отсутствие европейцев в C5 может заставить европейцев поверить, что нынешняя администрация рассматривает Россию как ведущую державу, способную осуществлять свою собственную сферу влияния в Европе».

Также на идею о замене формата G7 обратил внимание Майкл Соболик, бывший помощник сенатора-республиканца Теда Круза.

«Первая администрация Трампа придерживалась концепции соперничества великих держав [включая Россию и Китай] (...) Это просто огромный шаг вперед», — отметил политик.

С какими проблемами столкнется Трамп при создании «Ключевой пятерки»?

Как отметил Минченко, помимо вопроса исключения Европы, воплощение идеи «Ключевой пятерки» маловероятно из-за Японии.

Большой вопрос вызывает тема Японии, потому что, так или иначе, послевоенное устройство, а именно устройство после Второй мировой войны, строилось на вытеснении проигравших стран Евгений Минченко политолог

В частности, политолог указал, что международные позиции Японии серьезно пошатнулись из-за высказываний премьер-министра страны Санаэ Такаити о Тайване. Они спровоцировали острый кризис в отношениях с Китаем.

Это невозможно с учетом курса Японии на новую милитаризацию и ее вмешательства во внутренние дела Китая, например, вопрос Тайваня. Поэтому это [«Ключевая пятерка»] мифологическая конструкция, нереальная при нынешнем геополитическом раскладе Евгений Минченко политолог

Дипломатический кризис Японии и Китая 7 ноября во время парламентской сессии премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что гипотетический конфликт за Тайвань может стать «экзистенциальным кризисом», поэтому Токио может вмешаться в боевые действия. Эти высказывания означали резкий сдвиг в японской риторике по тайваньскому вопросу. На следующий день генеральный консул Китая в Осаке Сюэ Цзянь опубликовал пост в соцсети X, где назвал Такаити «грязной» и пригрозил «отрубить голову». Позже публикация была удалена. В середине ноября правительство КНР выразило официальный протест, а также выпустило рекомендации путешественникам отказаться от поездок в Японию. В свою очередь китайские авиакомпании начали предлагать туристам возврат денег и отказ от посещения соседней страны. Также обе стороны усилили морское патрулирование вокруг спорных островов в Восточно-Китайском море. 21 ноября посол Китая в ООН направил открытое письмо, где обвинил Японию в посягательстве на суверенитет страны. Обе страны потребовали друг от друга официальных извинений за последние высказывания. Дипломатический кризис Китая и Японии продолжается до сих пор.

Также остается неясным вопрос участия Индии в подобной конструкции.

Во второй половине года Трамп стал сильнее давить на Индию, требуя отказаться от импорта нефти из России. В августе он ввел в отношении Дели 25-процентные пошлины из-за закупки нефти у Москвы. С учетом уже введенных до этого 25-процентных торговых тарифов общий размер американских пошлин в отношении Индии достиг уже 50 процентов.

В связи с этим между странами разгорелся дипломатический кризис. Премьер-министр Индии Нарендра Моди несколько раз отказал Трампу в телефонном разговоре. Сам хозяин Белого дома принял решение не ехать в южноазиатскую страну на саммит QUAD — объединение по вопросам региональной безопасности, в котором состоят США, Индия, Япония и Австралия.

На этом фоне в начале декабря Индию посетил Путин, который был принят лично индийским премьером

В связи с этим появление подобного объединения маловероятно из-за разных интересов сторон и неурегулированных споров.