16:00, 11 декабря 2025МирЭксклюзив

«Огромный шаг вперед». Трамп захотел создать новое объединение с Россией и без Европы. Что об этом известно?

Политолог Минченко: Трамп не сможет создать аналог G7 с Россией
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Президент США Дональд Трамп не сможет создать аналог «Большой семерки» (G7) с Россией — прозванной в западных СМИ «Ключевой пятеркой» — так как подобное решение трудно реализовать без участия стран Европы. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

В частности, эксперт обратил внимание на большую взаимозависимость Соединенных Штатов от европейских стран, что делает практически невозможным воплотить эту идею.

Я думаю, что шансов на это примерно ноль. Вряд ли удастся создать подобного рода объединение без участия европейцев, которые все-таки очень плотно связаны с Соединенными Штатами Америки

Евгений Минченкополитолог

Что известно о проекте «Ключевая пятерка»?

Как пишет журнал Politico со ссылкой на источники, администрация Трампа начала обсуждать идею создать альтернативу G7, в которую вошли бы США, Россия, Китай, Индия и Япония. Также была озвучена идея назвать такой клуб «Ключевой пятеркой» (англ. — Core 5, C5).

Предполагается, что такая мера позволила бы «снизить эскалацию отношений» между Вашингтоном, Москвой и Пекином.

«Трамп часто стремился заключать сделки с конкурирующими странами — например, одобрил продажу Пекину чипов искусственного интеллекта Nvidia H200 и направил своих посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера для прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным», — отмечается в материале издания.

Ничего, связанного с созданием «Ключевой пятерки», не обсуждалось. Но, безусловно, были разговоры о том, что существующие органы, такие как G7 или Совбез ООН, не соответствуют современным требованиям, учитывая появление новых игроков

бывший сотрудник Белого домана правах анонимности журналу Politico
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Гавриил Григоров / POOL / РИА Новости

По данным издания Defense One, идея «Ключевой пятерки» была прописана в черновой версии Стратегии национальной безопасности, которую Белый дом опубликовал 5 декабря. Однако позже она была убрана по неизвестным причинам.

Кроме того, бывшие американские чиновники выразили интерес к инициативе.

Это соответствует тому, как президент Трамп воспринимает мир. Не идеологически, а через симпатию к другим великим державам, имеющих сферы влияния в разных регионах

Торри Тауссигбывший директор по европейским делам в Совете нацбезопасности

При этом Тауссиг подчеркнула: «Отсутствие европейцев в C5 может заставить европейцев поверить, что нынешняя администрация рассматривает Россию как ведущую державу, способную осуществлять свою собственную сферу влияния в Европе».

Также на идею о замене формата G7 обратил внимание Майкл Соболик, бывший помощник сенатора-республиканца Теда Круза.

«Первая администрация Трампа придерживалась концепции соперничества великих держав [включая Россию и Китай] (...) Это просто огромный шаг вперед», — отметил политик.

Фото: VCG / VCG via Getty Images

С какими проблемами столкнется Трамп при создании «Ключевой пятерки»?

Как отметил Минченко, помимо вопроса исключения Европы, воплощение идеи «Ключевой пятерки» маловероятно из-за Японии.

Большой вопрос вызывает тема Японии, потому что, так или иначе, послевоенное устройство, а именно устройство после Второй мировой войны, строилось на вытеснении проигравших стран

Евгений Минченкополитолог
Санаэ Такаити

Санаэ Такаити

Фото: Kim Hong-ji / File Photo / Reuters

В частности, политолог указал, что международные позиции Японии серьезно пошатнулись из-за высказываний премьер-министра страны Санаэ Такаити о Тайване. Они спровоцировали острый кризис в отношениях с Китаем.

Это невозможно с учетом курса Японии на новую милитаризацию и ее вмешательства во внутренние дела Китая, например, вопрос Тайваня. Поэтому это [«Ключевая пятерка»] мифологическая конструкция, нереальная при нынешнем геополитическом раскладе

Евгений Минченкополитолог
Дипломатический кризис Японии и Китая

7 ноября во время парламентской сессии премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что гипотетический конфликт за Тайвань может стать «экзистенциальным кризисом», поэтому Токио может вмешаться в боевые действия. Эти высказывания означали резкий сдвиг в японской риторике по тайваньскому вопросу.

На следующий день генеральный консул Китая в Осаке Сюэ Цзянь опубликовал пост в соцсети X, где назвал Такаити «грязной» и пригрозил «отрубить голову». Позже публикация была удалена.

В середине ноября правительство КНР выразило официальный протест, а также выпустило рекомендации путешественникам отказаться от поездок в Японию. В свою очередь китайские авиакомпании начали предлагать туристам возврат денег и отказ от посещения соседней страны. Также обе стороны усилили морское патрулирование вокруг спорных островов в Восточно-Китайском море.

21 ноября посол Китая в ООН направил открытое письмо, где обвинил Японию в посягательстве на суверенитет страны. Обе страны потребовали друг от друга официальных извинений за последние высказывания. Дипломатический кризис Китая и Японии продолжается до сих пор.

Также остается неясным вопрос участия Индии в подобной конструкции.

Во второй половине года Трамп стал сильнее давить на Индию, требуя отказаться от импорта нефти из России. В августе он ввел в отношении Дели 25-процентные пошлины из-за закупки нефти у Москвы. С учетом уже введенных до этого 25-процентных торговых тарифов общий размер американских пошлин в отношении Индии достиг уже 50 процентов.

В связи с этим между странами разгорелся дипломатический кризис. Премьер-министр Индии Нарендра Моди несколько раз отказал Трампу в телефонном разговоре. Сам хозяин Белого дома принял решение не ехать в южноазиатскую страну на саммит QUAD — объединение по вопросам региональной безопасности, в котором состоят США, Индия, Япония и Австралия.

На этом фоне в начале декабря Индию посетил Путин, который был принят лично индийским премьером

В связи с этим появление подобного объединения маловероятно из-за разных интересов сторон и неурегулированных споров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
