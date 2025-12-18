Реклама

Экономика
11:39, 18 декабря 2025Экономика

Сталин обвинил США в уничтожении индийской промышленности

Сталин: США нанесли ошеломляющие потери индийской промышленности
Кирилл Луцюк

Фото: Denis.Vostrikov / Shutterstock / Fotodom  

Тамилнад, один из самых богатых штатов Индии, понес ошеломляющие потери из-за пошлин США. Об этом заявил главный министр этого региона Мутхувел Карунанидхи Сталин (более известный как М. К. Сталин) в письме на имя премьер-министра этой страны БРИКС Нарендры Моди. Его процитировало Bloomberg.

По словам Сталина, в некоторых районах экспортные заказы попросту прекратились, что привело к ежедневным потерям в размере 600 миллионов рупий (6,7 миллиона долларов) дохода. В районе Тируппур, также известном как столица трикотажной промышленности страны, из-за «ошеломляющей потери» заказов производство упало на 30 процентов.

Сталин охарактеризовал ситуацию в Тамилнаде как «эскалацию кризиса». Он добавил, что вызванный этим экономический спад поставил многие малые и средние предприятия «на грань краха».

Агентство отметило, что Тамилнад — самый индустриально развитый штат, который конкурирует с Вьетнамом и Мексикой и является местом расположения заводов Apple. По словам Сталина, Тамилнад обеспечивает 28 процентов национального экспорта текстильной продукции и предоставляет рабочие места примерно 7,5 миллионам человек.

В ноябре экспорт товаров из Индии вырос несмотря на пошлины, которые ввел президент США Дональд Трамп. Поставки товаров на американский рынок выросли более чем на 22 процента в годовом выражении.

