Стало известно о масштабном обновлении «Единой России»

Якушев сообщил о масштабном обновлении фракции «Единая Россия» в 2026 году

Владимир Якушев, секретарь генерального совета партии «Единая Россия», сообщил, что после выборов 2026 года фракция партии в Госдуме претерпит значительные изменения, но при этом сохранит преемственность. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, предстоящий избирательный цикл будет масштабным и приведет к заметной ротации на всех уровнях, в том числе и в Госдуме.

Якушев объяснил, что в 2026 году помимо парламентских выборов состоятся кампании в законодательные собрания 39 регионов, в 10 административных центрах и масштабные муниципальные выборы в 11 регионах. Он отметил, что уходы и замены депутатов за последние годы показывают, что обновление состава депутатского корпуса может составить до 75 процентов, и подобная значительная ротация ожидается и в Госдуме.

Также он подчеркнул, что «полная замена депутатского корпуса недопустима», так как отсутствие опытных депутатов может привести к сложностям в законотворчестве.

Якушев отметил, что основным способом отбора кандидатов по-прежнему остается предварительное голосование. Он подчеркнул, что в нем могут участвовать все желающие, в том числе и те, чья деятельность ранее вызывала сомнения.

Ранее Якушев на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле рассказал главе государства об исполнении его поручений партией. В 2025 году «Единая Россия» отрабатывает поручения, данные на ХХII Съезде 14 декабря 2024 года, сообщил Владимир Якушев.