Стало известно о проблемах ВСУ в Харьковской области из-за потерь

Марочко: ВСУ испытывают проблемы в Харьковской области из-за потерь

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают проблемы в районе Обуховки, Колодезного и Григоровки Харьковской области из-за потерь личного состава. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«На данном участке восполнение потерь не покрывают потребности ВФУ — численность боевиков и ВВТ на позициях стабильно сокращается», — рассказал Марочко.

По его словам, за последние сутки Вооруженные силы Российской Федерации нанесли ряд ударов по украинским позициям в перечисленных населенных пунктах, была уничтожена единица техники, блиндаж и минометные расчеты.

Ранее из радиоперехвата стало известно, что бойцы 116-й бригады ВСУ в Подолах Харьковской области готовы бежать с позиций из-за голода.