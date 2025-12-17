Реклама

Стало известно о голодающих в Харьковской области бойцах ВСУ

РИА Новости: Бойцы ВСУ готовы бежать с позиций в Подолах из-за голода
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Бойцы 116-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Подолах Харьковской области готовы бежать с позиций из-за голода. Об этом стало известно из радиоперехвата, с которым ознакомилось РИА Новости.

«Украинские боевики, находящиеся на купянском направлении, постоянно жалуются на отсутствие припасов и материального обеспечения на передовых позициях. Минусовая температура лишь усугубляет положение украинских боевиков и вынуждает их ставить командованию "ультиматумы"», — прокомментировал радиоперехват представитель силовых структур.

Ранее сообщалось, что ВСУ бросили против российских войск прозванную ветераном Второй мировой войны гаубицу M114. Это следует из ежедневного отчета Министерства обороны России.

