Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:42, 18 декабря 2025Россия

Стало известно о смерти растерзанной собаками девятилетней россиянки

Глава Зеленодольска Афанасьев сообщил о смерти девочки, растерзанной собакой
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Татарстане врачи не смогли спасти девятилетнюю девочку из поселка Васильево, растерзанную в ноябре собаками. О ее смерти сообщил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев в Telegram.

По его словам, медики сделали все возможное, но полученные ребенком травмы оказались несовместимы с жизнью. Чиновник принес соболезнования родственникам девочки и подчеркнул, что ее семье будет оказываться вся необходимая помощь.

Нападение стаи собак на девятилетнюю девочку произошло 28 ноября. В результате ребенка доставили в больницу с тяжелыми травмами. Врачи почти месяц боролись за жизнь россиянки.

3 декабря в региональном управлении Следственного комитета сообщили «Ленте.ру» о задержании сотрудников благотворительного фонда помощи животным, отвечавшего за отлов собак. Как выяснил главк, в январе администрация Зеленодольского района подписала с фондом контракт на 5,3 миллиона рублей. Кроме того, 4 декабря правоохранители задержали депутата совета Айшинского сельского поселения, который заключал это соглашение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Михаил Барщевский спустя 24 года покидает госслужбу. Отставку связали с делом Долиной, но все оказалось проще

    Названы три рецепта «экономического чуда». Но России они не помогут

    Семь месяцев «великой войны» и распад Украины. Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Россиянам дали советы при повреждении авто на парковке

    На Украине намекнули на связанные с Ермаком доказательства в деле «кошелька» Зеленского

    Зеленский пожаловался на отсутствие ракет

    Россиянин отправился в Таиланд, занялся сексом с трансгендером и попал под запрет на въезд

    В США канцлера Германии Мерца призвали учить историю после слов о России

    Путин позвонил пятилетнему россиянину

    Японию предупредили о последствиях военных учений вблизи российских границ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok