Стало известно о смерти растерзанной собаками девятилетней россиянки

Глава Зеленодольска Афанасьев сообщил о смерти девочки, растерзанной собакой

В Татарстане врачи не смогли спасти девятилетнюю девочку из поселка Васильево, растерзанную в ноябре собаками. О ее смерти сообщил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев в Telegram.

По его словам, медики сделали все возможное, но полученные ребенком травмы оказались несовместимы с жизнью. Чиновник принес соболезнования родственникам девочки и подчеркнул, что ее семье будет оказываться вся необходимая помощь.

Нападение стаи собак на девятилетнюю девочку произошло 28 ноября. В результате ребенка доставили в больницу с тяжелыми травмами. Врачи почти месяц боролись за жизнь россиянки.

3 декабря в региональном управлении Следственного комитета сообщили «Ленте.ру» о задержании сотрудников благотворительного фонда помощи животным, отвечавшего за отлов собак. Как выяснил главк, в январе администрация Зеленодольского района подписала с фондом контракт на 5,3 миллиона рублей. Кроме того, 4 декабря правоохранители задержали депутата совета Айшинского сельского поселения, который заключал это соглашение.