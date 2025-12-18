Уиткофф подарил Трампу ящик красной икры из Хабаровского края

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передал американскому лидеру Дональду Трампу ящик красной икры из Хабаровского края. Об этом пишет региональное Министерство промышленности и торговли российского в Telegram-канале.

В сообщении говорится, что икру из Николаевского района американский политик попробовал на обеде в ресторане «Савва» в Москве перед встречей с президентом России Владимиром Путиным.

«Угощение произвело такое большое впечатление, что спецпосланнику презентовали целый ящик икры, который Уиткофф отвез Трампу», — отметили в министерстве.

Ранее стало известно, что в преддверии переговоров с Россией Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер встретятся с главой украинской делегации, секретарем Совета национальной безопасности и обороны республики Рустемом Умеровым.