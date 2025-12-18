Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:13, 18 декабря 2025Ценности

Стало известно содержимое переданного Трампу из России ящика

Уиткофф подарил Трампу ящик красной икры из Хабаровского края
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nordroden / Shutterstock / Fotodom  

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передал американскому лидеру Дональду Трампу ящик красной икры из Хабаровского края. Об этом пишет региональное Министерство промышленности и торговли российского в Telegram-канале.

В сообщении говорится, что икру из Николаевского района американский политик попробовал на обеде в ресторане «Савва» в Москве перед встречей с президентом России Владимиром Путиным.

«Угощение произвело такое большое впечатление, что спецпосланнику презентовали целый ящик икры, который Уиткофф отвез Трампу», — отметили в министерстве.

Ранее стало известно, что в преддверии переговоров с Россией Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер встретятся с главой украинской делегации, секретарем Совета национальной безопасности и обороны республики Рустемом Умеровым.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликован полный текст решения Верховного суда по делу Долиной. Экспертиза показала, как мошенникам удалось обмануть певицу

    Российский подросток выпил своей крови по советам в TikTok и чуть не умер

    Перечислены правила успешного заработка на валютах

    В российской разведке объяснили процесс разрушения Украины одним аспектом

    Применение нескольких ФАБ по ВСУ попало на видео

    Верховный суд раскрыл рыночную стоимость квартиры Долиной

    Сталин обвинил США в уничтожении индийской промышленности

    Эксперт перечислил необходимое Усольцевым для выживания в тайге снаряжение

    В СВР заявили о готовности украинцев признать новые регионы России

    Страны ЕС испугались ответных действий России на бессрочную заморозку активов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok