Стало известно содержимое переданного Трампу из России ящика

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передал американскому лидеру Дональду Трампу ящик красной икры из Хабаровского края. Об этом пишет региональное Министерство промышленности и торговли российского в Telegram-канале.
В сообщении говорится, что икру из Николаевского района американский политик попробовал на обеде в ресторане «Савва» в Москве перед встречей с президентом России Владимиром Путиным.
«Угощение произвело такое большое впечатление, что спецпосланнику презентовали целый ящик икры, который Уиткофф отвез Трампу», — отметили в министерстве.
Ранее стало известно, что в преддверии переговоров с Россией Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер встретятся с главой украинской делегации, секретарем Совета национальной безопасности и обороны республики Рустемом Умеровым.