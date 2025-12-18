Суд решил судьбу устроившего резню в подмосковной школе подростка

В Москве на 2 месяца арестован подросток, устроивший резню в школе в Одинцово

В Москве Тверской суд арестован 15-летнего подростка, устроившего резню в школе в подмосковном Одинцово. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Подросток заключен под стражу на два месяца.

Девятиклассник совершил вооруженное нападение на элитную Успенскую среднюю общеобразовательную школу в поселке Горки-2 16 декабря. Тогда он надел белую медицинскую маску, вооружился ножом и перцовым баллончиком и напал на двоих человек. В результате полученных ран, десятилетний ученик четвертого класса не выжил. По сведениям оперативных служб, злоумышленник был приверженцем некоего деструктивного молодежного течения.