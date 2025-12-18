Тело не выжившего при нападении в Одинцово подростка вывезли из России

Тело жертвы нападения на школу в Одинцово отправили в Таджикистан. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Московской области Ксения Мишонова в Telegram.

Речь идет о 10-летнем Комилджоне, который получил несовместимые с жизнью травмы.

Решение о похоронах в Таджикистане приняла мать мальчика, пояснила омбудсмен. Его похоронят вместе с отцом. «Светлая память тебе, наш маленький доблестный воин», — написала Мишонова, указав, что так переводится на русский язык имя мальчика.

16 декабря девятиклассник в балаклаве вошел в здание школы в поселке Горки-2, некоторое время он ходил по коридорам и заглядывал в классы, разыскивая учительницу математики, над которой хотел совершить расправу. В итоге он напал на пытавшегося его остановить охранника, распылив ему в лицо перцовый баллончик и ударив ножом. Позже он ранил одного ученика и совершил расправу над четвероклассником.

После случившегося МИД Таджикистана вызвал российского посла Семена Григорьева. Ему вручили ноту с требованием провести российской стороной «незамедлительное, объективное и беспристрастное расследование» трагедии и привлечь всех причастных лиц к ответственности «по всей строгости закона».