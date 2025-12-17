Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:05, 17 декабря 2025Бывший СССР

МИД Таджикистана вызвал российского посла. Душанбе требует объективного расследования резни в подмосковной школе

Посла РФ вызвали в МИД Таджикистана после убийства школьника в Подмосковье
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)
Семен Григорьев

Семен Григорьев. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Министерство иностранных дел Таджикистана (МИД) вызвало посла России Семена Григорьева. Причиной стало нападение в подмосковной школе, где погиб ребенок — гражданин среднеазиатской страны.

МИД вручил послу ноту с требованием провести российской стороной «незамедлительное, объективное и беспристрастное расследование» трагедии и привлечь всех причастных лиц к ответственности «по всей строгости закона». Там добавили, что посольству страны в Москве поручено находиться в постоянном контакте с родными и близкими погибшего.

Обстановка возле Успенской школы после нападения

Обстановка возле Успенской школы после нападения

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Дипведомство также осудило нападение «на почве национальной ненависти» на погибшего четвероклассника по имени Кобилджон, выразив соболезнование его семье и близким.

Погибший мог отвлекать напавшего от других учеников

Одноклассник погибшего ребенка рассказал, что тот отвлекал устроившего резню в школе в Одинцово. С его слов, Кобилджон пытался отвлечь нападавшего, пока остальные дети прятались в классе.

Материалы по теме:
Школьники хватаются за ножи. Что делать, чтобы уберечь ребенка от беды
Школьники хватаются за ножи. Что делать, чтобы уберечь ребенка от беды
Сегодня
В Подмосковье подросток в балаклаве и с ножом напал на элитную школу. Он убил одного человека и ранил двоих. Что известно?
В Подмосковье подросток в балаклаве и с ножом напал на элитную школу. Он убил одного человека и ранил двоих. Что известно?
16 декабря 2025

Мать 10-летнего мальчика после атаки сняли на видео у школы. Как утверждает Shot, женщина сначала искала ребенка среди раненых и эвакуированных учеников. Затем ей сказали о трагедии с мальчиком.

Напавший спрашивал у детей, какой они национальности

Нападение в Успенской школе в поселке Горки-2 (Одинцовский городской округ) произошло накануне. Школьник в маске ворвался в здание с ножом. Предполагается, что сначала он планировал расправиться с учительницей математики и заложить самодельную бомбу. Он несколько минут бродил по учебному заведению, ему повстречался класс с педагогом, с которой у подростка состоялся короткий разговор.

Учительница спросила у него, кого он ищет. В ответ тот сказал, что не помнит букву класса, тогда преподавательница предложила ему подойти к дежурному, на что девятиклассник сказал: «Да мне все равно пожизненное сидеть».

Автомобиль скорой помощи возле Успенской школы

Автомобиль скорой помощи возле Успенской школы

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Не найдя учительницу, он напал в коридоре на охранника, пырнув его ножом и распылив в лицо газовый баллончик, затем напал на детей, спрашивая, какой они национальности. Он также выложил видео атаки в чат класса.

На допросе после задержания он признал вину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл планы европейских «подсвинков»

    Раскрыт способ заработать из ничего

    Резкое похудение оказалось смертельно опасно

    Звезда «Идеального голоса» неожиданно раскрыла правду о пластике

    Задержанного с наркотиками российского футболиста использовали мошенники

    Бывший глава МИД Украины оценил решения Зеленского при урегулировании конфликта

    Россияне назвали самое загадочное место в стране

    Лишившемуся рук и ног бойцу отказали в выдаче паспорта из-за невозможности снять отпечатки

    Путин допустил диалог с Европой при одном условии

    Первая драка рэпера Макана в элитном спецназе Росгвардии попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok