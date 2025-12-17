Посла РФ вызвали в МИД Таджикистана после убийства школьника в Подмосковье

Министерство иностранных дел Таджикистана (МИД) вызвало посла России Семена Григорьева. Причиной стало нападение в подмосковной школе, где погиб ребенок — гражданин среднеазиатской страны.

МИД вручил послу ноту с требованием провести российской стороной «незамедлительное, объективное и беспристрастное расследование» трагедии и привлечь всех причастных лиц к ответственности «по всей строгости закона». Там добавили, что посольству страны в Москве поручено находиться в постоянном контакте с родными и близкими погибшего.

Обстановка возле Успенской школы после нападения Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Дипведомство также осудило нападение «на почве национальной ненависти» на погибшего четвероклассника по имени Кобилджон, выразив соболезнование его семье и близким.

Погибший мог отвлекать напавшего от других учеников

Одноклассник погибшего ребенка рассказал, что тот отвлекал устроившего резню в школе в Одинцово. С его слов, Кобилджон пытался отвлечь нападавшего, пока остальные дети прятались в классе.

Мать 10-летнего мальчика после атаки сняли на видео у школы. Как утверждает Shot, женщина сначала искала ребенка среди раненых и эвакуированных учеников. Затем ей сказали о трагедии с мальчиком.

Напавший спрашивал у детей, какой они национальности

Нападение в Успенской школе в поселке Горки-2 (Одинцовский городской округ) произошло накануне. Школьник в маске ворвался в здание с ножом. Предполагается, что сначала он планировал расправиться с учительницей математики и заложить самодельную бомбу. Он несколько минут бродил по учебному заведению, ему повстречался класс с педагогом, с которой у подростка состоялся короткий разговор.

Учительница спросила у него, кого он ищет. В ответ тот сказал, что не помнит букву класса, тогда преподавательница предложила ему подойти к дежурному, на что девятиклассник сказал: «Да мне все равно пожизненное сидеть».

Автомобиль скорой помощи возле Успенской школы Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Не найдя учительницу, он напал в коридоре на охранника, пырнув его ножом и распылив в лицо газовый баллончик, затем напал на детей, спрашивая, какой они национальности. Он также выложил видео атаки в чат класса.

На допросе после задержания он признал вину.