13:14, 16 декабря 2025Силовые структуры

Напавший на школу в Одинцово девятиклассник признал вину

Девятиклассник, устроивший поножовщину в школе в Одинцово, признал вину
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Устроивший поножовщину в школе подмосковного Одинцово девятиклассник признал вину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, на допросе подросток сознался в инкриминируемом ему преступлении.

16 декабря девятиклассник в балаклаве вошел в здание школы в поселке Горки-2 (Одинцовский городской округ Московской области). Некоторое время он ходил по коридорам и заглядывал в классы, разыскивая учительницу математики, над которой хотел совершить расправу.

В итоге он напал на пытавшегося его остановить охранника, распылив ему в лицо перцовый баллончик и ударив ножом. Позже он ранил еще одного ученика и совершил расправу над четвероклассником.

