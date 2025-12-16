Напавший на подмосковную школу девятиклассник планировал расправу над учительницей

Напавший на школу в Одинцово школьник хотел расправиться с учительницей

Напавший на подмосковную школу девятиклассник собирался учинить расправу над учительницей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Baza.

По данным издания, подросток искал по кабинетам учительницу математики Марию Дмитриевну. Кроме того, он изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ), которое собирался заложить в одном из учебных кабинетов. В связи с этим сотрудники специальных служб проверяют сейчас все классы.

Ранее сообщалось, что нападавший был приверженцем деструктивного молодежного течения.

16 декабря вооруженный ножом школьник балаклаве напал на находившихся в учебном заведении людей. В результате пострадали три человека — охранник и ученики. Для одного из детей ранения стали летальными.