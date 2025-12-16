Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:34, 16 декабря 2025Силовые структуры

Стало известно о разговоре подростка с учительницей перед нападением в подмосковной школе

В разговоре с учительницей напавший на школу в Одинцово сказал о пожизненном
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «112»

Девятиклассник, совершивший вооруженное нападение на подмосковную школу, знал о грозящем ему наказании. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Пришедший в школу с ножом школьник целенаправленно искал конкретную учительницу. Он несколько минут бродил по учебному заведению. Ему повстречался класс с педагогом, с которой у подростка состоялся короткий разговор.

Учительница спросила у него, кого он ищет. В ответ тот сказал, что не помнит букву класса, тогда преподавательница предложила ему подойти к дежурному, на что девятиклассник сказал: «Да мне все равно пожизненное сидеть».

Он мог взять с собой, помимо ножа, самодельное взрывное устройство (СВУ). В настоящее время учебное заведение обследуется с целью поиска бомбы. Девятиклассник изготовил предмет, внешне похожий на СВУ, и сфотографировал.

Также в тайнике подростка найдены пистолет и каска с экстремистскими лозунгами.

Полицейские везут задержанного девятиклассника к следователю. В МВД восстановили картину случившегося. В 9:00 полиция получила сообщение из школы в подмосковных Горках-2. Вооруженный подросток ударил ножом охранника, распылил газовый баллончик, а затем нанес ножевое ранение десятилетнему школьнику.

Нападавший бросался на детей на территории учебного заведения и успел ранить двух школьников, сообщает Telegram-канал Shot. Ученики выбегали на улицу без верхней одежды и прятались в подъездах соседнего дома.

Подросток забаррикадировался в одном из кабинетов, сообщалось, что он взял заложника. В школе была проведена эвакуация, к месту ЧП прибыл спецназ.

В результате штурма напавшего задержали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Подмосковье подросток в балаклаве и с ножом напал на элитную школу. Он убил одного человека и ранил двоих. Что известно?

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. С кого началась вспышка и что помогает от нового вируса

    Раскрыты способы спасти деньги от ослабления рубля

    В Кремле ответили на вопрос о заявлении ЕС по гарантиям безопасности Украине

    В Кремле ответили на предложение о рождественском перемирии

    В сети восхитились свадебным образом блогерши за пять тысяч рублей

    Мадуро обвинил США в похищении людей

    Союзники Киева приняли решение по размещению войск на Украине

    В Кремле рассказали о работе Путина над поступающими ему вопросами россиян

    В России высказались о создании многонациональных сил для безопасности на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok