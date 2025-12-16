Реклама

11:50, 16 декабря 2025

Стало известно о наличии взрывного устройства у напавшего на подмосковную школу

В подмосковной школе ищут СВУ после нападения подростка с ножом
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик

Кадр: Telegram-канал Baza

Вооруженный подросток, напавший на детей и охранника в подмосковной школе, мог взять с собой самодельное взрывное устройство (СВУ). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В настоящее время учебное заведение обследуется с целью поиска бомбы. Девятиклассник изготовил предмет, внешне похожий на СВУ, и сфотографировал.

Также в тайнике подростка найдены пистолет и каска с экстремистскими лозунгами.

Полицейские везут задержанного девятиклассника к следователю. В МВД восстановили картину случившегося. В 9:00 полиция получила сообщение из школы в подмосковных Горках-2. Вооруженный подросток ударил ножом охранника, распылил газовый баллончик, а затем нанес ножевое ранение десятилетнему школьнику.

Нападавший бросался на детей на территории учебного заведения и успел ранить двух школьников, сообщает Telegram-канал Shot. Ученики выбегали на улицу без верхней одежды и прятались в подъездах соседнего дома.

Подросток забаррикадировался в одном из кабинетов, сообщалось, что он взял заложника. В школе была проведена эвакуация, к месту ЧП прибыл спецназ.

В результате штурма напавшего задержали.

