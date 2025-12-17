Посла РФ в Таджикистане вызвали в МИД после нападения в Одинцово

Посла России в Таджикистане вызвали в МИД для вручения ноты протеста после нападения в школе в Одинцово. Об этом указано на сайте МИД республики.

В МИД республики заявили, что осуждают нападение на почве национальной ненависти, а посол России в Таджикистане Семен Григорьев получил ноту с требованием провести расследование инцидента.

Посольству Таджикистана в России, как отмечается, было поручено находиться в контакте с родными и близкими пострадавшего.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал нападение ученика с ножом в школе Одинцово вызывающей ужас жестокостью.

16 декабря ученик в балаклаве вошел в школу в поселке Горки-2 в Одинцово. Некоторое время мальчик искал учительницу математики, над которой хотел совершить расправу. Позже он напал на охранника, распылив перцовый баллончик и ударив ножом, а также ранил учеников и совершил расправу над четвероклассником Кобилджоном Алиевым.