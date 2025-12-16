Губернатор Московской области прокомментировал нападение ученика на школу в Одинцово

Воробьев призвал СМИ отказаться от публикации видео из школы в Одинцово

Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал нападение ученика с ножом в школе Одинцово вызывающей ужас жестокостью. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодняшнее преступление в Одинцово — ужасная, запредельная жестокость. Каждый родитель сегодня, читая эти новости, чувствует страх за своего ребенка», — заявил Воробьев.

Губернатор заявил, что семье погибшего 11-летнего мальчика предложат помощь. Он также подчеркнул необходимость проанализировать причины нападения и сделать все возможное для предотвращения подобных случаев в будущем.

Отдельно Воробьев призвал журналистов ответственно относиться к публикации сообщений с места трагедии. «Перед тем как публиковать видео с места трагедии, важно понять, имеет ли это какое-то отношение к вашей профессии. Это нарушение закона и дополнительная боль для пострадавшей семьи», — подчеркнул чиновник.

Ранее нападавший девятиклассник признал вину. 16 декабря ученик в балаклаве вошел в школу в поселке Горки-2 в Одинцово. Некоторое время мальчик искал учительницу математики, над которой хотел совершить расправу. Позже он напал на охранника, распылив перцовый баллончик и ударив ножом, а также ранил учеников и совершил расправу над четвероклассником.