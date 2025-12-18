Турист потерял контроль над мотоциклом в Таиланде, врезался в прицеп и не выжил

54-летний турист на мотоцикле врезался в прицеп и не выжил в Паттайе

Отдыхавший в Таиланде турист арендовал мотоцикл Yamaha Aerox и, не справившись с управлением, врезался в прицеп припаркованной машины. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

Инцидент произошел в ночь на 18 декабря в городе Паттайя. 54-летний путешественник из Нидерландов был обнаружен бездыханным на дороге в десяти метрах от байка. Выяснилось, что водитель на большой скорости свернул с дороги, потерял контроль над транспортом и влетел в препятствие. Об этом сообщил владелец пострадавшей от столкновения машины.

Медики констатировали, что от полученных травм мужчина не выжил. Тело иностранца доставили в больницу для хранения, его имя не разглашается до связи с родственниками.

Ранее турист в панике разбил головой стеклянную дверь ресторана в Таиланде и не выжил. Инцидент произошел в турецком ресторане «Каппадокия».