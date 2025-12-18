В российском городе мощный снегопад парализовал движение на дорогах

Улан-Удэ накрыл мощный снегопад

Бурятию накрыла сильная метель. Движение на дорогах в Улан-Удэ парализовало, пишет издание «АТВ online».

Из-за непогоды на трассах Р-255 «Сибирь» и Р-258 «Байкал» было введено ограничение движения для большегрузов и пассажирского транспорта. Обрушившийся на город снегопад стал причиной нескольких ДТП. Об автомобильной аварии сообщали на трассе Улан-Удэ — Иволгинск, где машина улетела в кювет. На Генеральском мосту грузовик врезался в ограничитель высоты, по-видимому, из-за ошибки навигатора. На федеральной дороге в районе села Мостовка водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автомобилем. В результате пострадали четыре человека, включая двоих несовершеннолетних. Кроме того, еще одна авария произошло вблизи поликлиники № 2 на бульваре Карла Маркса, где друг в друга врезались сразу три легковых автомобиля.

Изменилось и движение городского транспорта. В Улан-Удэ отменили расписание трамваев, объяснив это плохой видимостью, заметенными путями и отключением стрелочных переводов. Местные коммунальные службы приведены на усиленный режим. На федеральных трассах задействованы 83 спецмашины, а на улицах Улан-Удэ работает сотня единиц уборочной техники. Из сугробов застрявшие легковушки вытаскивают большегрузы. На выходных, 20-21 декабря, в Бурятии обещают до минус 45 градусов.

