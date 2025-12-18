Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:07, 18 декабря 2025Россия

Объяснено значение использованного Путиным необычного слова

«АиФ»: Использованное Путиным слово «подсвинок» отсылает к несамостоятельности
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Использованное президентом России Владимиром Путиным применительно к странам Евросоюза необычное слово «подсвинки» отсылает к несамостоятельности. Так значение этого слова объяснили авторы портала «АиФ».

По сообщению издания, слово «подсвинок» может использоваться как ироничная форма обращения к субъекту, неспособному принимать решения самостоятельно и действующего исходя из принципа стадности.

Прямое же значение слова — поросенок в возрасте от четырех до десяти месяцев.

Ранее сообщалось, что британскому изданию The Guardian оказалось трудно перевести заявление президента России Владимира Путина о лидерах Европы. В вольном переводе издания слово «подсвинки» прозвучало как «маленькие хрюшки».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ готовят прорыв через российскую границу под Новый год. Что об этом известно?

    Названы три рецепта «экономического чуда». Но России они не помогут

    Семь месяцев «великой войны» и распад Украины. Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    «Ростех» рассказал о постройке антидроновой крепости

    58-летняя Джулия Робертс опубликовала селфи без макияжа

    Названо опасное последствие решения ЕС по замороженным активам России

    Великобритания ударила по российской нефти

    Орбан обвинил ЕС в попытке объявить войну России

    Предсказаны новые попытки Европы использовать замороженные активы России

    В России заговорили о громкой отставке после дела Долиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok