В The Guardian перевели слова Путина о лидерах ЕС как «маленькие хрюшки»

Британской газете The Guardian оказалось трудно перевести заявление президента России Владимира Путина о лидерах Европы. В вольном переводе издания слово «подсвинки» прозвучало как «маленькие хрюшки».

«Путин называет европейских лидеров "маленькими хрюшками" и заявляет, что Россия достигнет целей по Украине дипломатией или силой», — написали в одной из последних статей издания.

Фото: chrisdorney / Shutterstock / Fotodom

Путин уличил «европейских подсвинков» в желании развалить Россию

Выступая на расширенном заседании коллегии Министерства обороны, глава России заявил, что «европейские подсвинки» рассчитывают поживиться на развале России.

Путин отметил, что европейские лидеры с готовностью присоединились к политике прежней администрации США, которая в разных сферах работала над развалом России.

Все полагали, что за короткий период времени Россию они разрушат, развалят. А европейские подсвинки тут же включились в эту работу прежней американской администрации в надежде поживиться на развале нашей страны Владимир Путин президент России

Он добавил, что Европа до сих пор надеется вернуть себе утраченные много лет назад исторические территории и, таким образом, взять реванш, однако планам Запада не суждено сбыться.

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

В России объяснили смысл слов Путина о «подсвинках»

Слово «подсвинок» не имеет отрицательной коннотации в животноводстве, однако в политической сфере оно превращается в обидный термин. Смысл выбранного президентом РФ выпадения объяснил профессор МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор филологических наук Павел Балдицын.

Я думаю, смысл простой — есть большая свинья или кабан, который командует в стаде. А мелкие его слушают. В данном случае это просто приниженное положение Павел Балдицын профессор МГУ

Балдицын подчеркнул, что слово «подсвинок» использовалось российской стороной и раньше. Оно в целом отражает позицию Путина к отношениям Европы и США. Так, еще в 2007 году в ходе своей речи в Германии глава России заявил, что весь мир подчиняется указам США, а сейчас отчетливо видно то, как страны Евросоюза выслуживаются перед Вашингтоном. «И поэтому Путин и назвал их подсвинками», — резюмировал профессор.