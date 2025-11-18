Бывший СССР
«Надо сразу бить ядеркой». Военкор призвал предотвратить СВО-2 превентивным ударом по Европе

Военкор Сладков призвал бить ядерным оружием по Европе для защиты России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Россия должна нанести превентивный удар по Европе, чтобы предотвратить нападение. Такое заявление сделал в своем Telegram-канале военкор Александр Сладков.

По его словам, в Европе не утихают разговоры о том, что война с Россией якобы вот-вот начнется. Сладков при этом заявил, что президент США Дональд Трамп поставил Европу в положение, когда самостоятельно развиваться она не может.

«А ресурсы-то рядом, в России, надо только пойти и отнять, что они и предполагают сделать. Нельзя допускать СВО-2, надо сразу бить ядеркой, как в Концепции написано», — заявил Сладков.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

США призвали Европу занять более агрессивную позицию в отношении России

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер ранее призвал страны Европы занять более агрессивную позицию в отношении России.

Уитакер заявил, что европейским союзникам США следует приступить к реализации планов по использованию замороженных российских активов для покрытия военных расходов Украины. Он отметил, что эти меры станут «значительным шагом» в деле обеспечения финансирования Киева на ближайшие несколько лет.

«Я думаю, что это также будет свидетельствовать о новом этапе — более агрессивной Европе. Пришло время для них действовать смело», — подчеркнул дипломат.

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Министр обороны Германии сделал прогноз о войне с Россией

Министр обороны Германии Борис Писториус до этого также высказался, что война между НАТО и Россией якобы может начаться до 2029 года.

«Мы всегда говорили, что это может произойти в 2029 году. Однако сейчас есть и те, кто считает, что это возможно уже в 2028 году, а некоторые военные историки и вовсе полагают, что мы провели последнее мирное лето», — заявил политик.

Писториус призвал лучше оснастить вооруженные силы стран НАТО для возможных боевых действий против России, подчеркнув, однако, что альянс и сейчас обладает значительным потенциалом сдерживания «как в конвенциональном, так и в ядерном плане».

В Кремле прокомментировали слова Писториуса о войне НАТО и России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, прокомментировал заявление главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса о якобы возможном начале войны между Москвой и НАТО.

Представитель Кремля подчеркнул, что высказывания в подобном тоне исходят от стран Европы. «Подобная милитаристская и провоенная риторика все чаще звучит из европейских столиц», — отметил он.

Песков при этом добавил, что в России не стремятся к конфронтации с НАТО, однако Москве необходимо принимать меры для обеспечения своей безопасности и интересов.

Путин заявил об отсутствии планов у России воевать с НАТО

Президент России Владимир Путин ранее подчеркнул, что у Москвы нет планов воевать с НАТО. Глава государства назвал домыслы на эту тему бредом.

«В 2022 году США истратили [на военные расходы], дай бог памяти, 811 миллиардов долларов, а Российская Федерация — 72 миллиарда... Мы что, при этом соотношении собираемся воевать с НАТО что ли? Ну это просто бред», — отметил Путин.

Кроме этого, глава РФ подчеркнул, что заявления о якобы возможном нападении на Польшу, Прибалтику и Чехию — это способ обмануть население стран.

