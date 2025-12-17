Путин рассказал о желании европейских подсвинков поживиться на развале РФ

Президент России Владимир Путин в среду, 17 декабря, выступил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны. Он рассказал о перспективах завершения специальной военной операции (СВО), способах достижения мира, а также о развитии отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Кроме того, президент порассуждал о деградирующем Западе и вероятной правоте американского президента Дональда Трампа в вопросе начала боевых действий между Россией и Украиной.

О европейских «подсвинках» и золотых унитазах

Рассуждая о европейском мире, отношение которого, как не раз заявлял Путин, привело к началу СВО, российский лидер отметил, что после развала СССР казалось, будто Россия быстро станет равноправным членом «цивилизованной» западной семьи, но этого не произошло. Теперь же на Западе, по его словам, цивилизации нет, а есть лишь сплошная деградация.

Это не мы в 2022 году начали войну, это деструктивные силы на Украине при поддержке Запада — по сути, Запад сам развязал эту войну Владимир Путин президент России

Также Путин порассуждал о том, что Трамп может в действительности быть прав, говоря о том, что если бы он был президентом в свое время, конфликта на Украине можно было бы избежать. На деле произошло так, что бывшая администрация США начала антироссийскую политику, к которой быстро подключились европейские страны.

Все полагали, что за короткий период времени Россию они разрушат, развалят. А европейские подсвинки тут же включились в эту работу прежней американской администрации в надежде поживиться на развале нашей страны Владимир Путин президент России

По его словам, лидеры европейских стран таким образом рассчитывали вернуть себе то, что было потеряно в прежние исторические периоды, однако их планы полностью провалились.

Слово «подсвинки» в 2022 году несколько раз использовал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «С наступающим вас, англосаксонские друзья и их радостно похрюкивающие подсвинки!» — в том числе писал он.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

При этом Путин выразил надежду на диалог с Европой, хотя отметил, что он маловероятен с действующими политическими элитами.

Мельком президент упомянул и Украину, заявив, что государственность страны разваливается, что заметно по «золотым унитазам» и сотням тысяч дезертиров в рядах украинской армии.

Объяснение применения слова «подсвинки» в речи Путина: Как отметил корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев, Путин является образцом дипломатичности и подобранные им слова никогда не бывают случайны. «Значит, коммуницировать с Европой мы не собираемся до смены ее основных руководителей. Рубикон пройден», — объяснил он.



О ходе спецоперации и ее целях

Говоря о темпах развития хода спецоперации, глава государства сообщил, что в текущем году Российская армия освободила более 300 населенных пунктов и в данный момент бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ наращивают темпы наступления на стратегически важных направлениях.

Как добавил министр обороны России Андрей Белоусов, на сегодняшний день план комплектования ВС РФ перевыполнен. На военную службу по контракту добровольно поступили более 400 тысяч человек. Украинская сторона, по словам главы ведомства, с начала СВО потеряла около 500 тысяч солдат и более 100 тысяч единиц техники.

Владимир Путин и глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов Фото: Александр Казако / РИА Новости

Между тем Путин выразил уверенность, что все ранее заявленные цели СВО будут достигнуты. Даже если Киев откажется от разговора по существу, Москва все равно добьется освобождения земель, но сделает это военным путем.

О российском оружии

Российский лидер подчеркнул, что возможности армии России постоянно развиваются: совершенствуются навыки боевого состава, улучшается система военного управления и боевой подготовки, повышается эффективность ОПК. В том числе в войска беспрерывно поступает различное вооружение: ракетные комплексы, беспилотники, робототехника, новые подлодки, надводные корабли и суда, которых в этом году на вооружение ВМФ поступило 19 штук.

Говоря о системах «Буревестник» и «Посейдон», Путин отметил, что они еще долго будут оставаться уникальными и единственными в своем роде видами вооружений. Также президент упомянул и ракетный комплекс «Орешник», который до конца года будет поставлен в России на боевое дежурство.

При этом приоритетом для страны он назвал совершенствование стратегических ядерных сил.