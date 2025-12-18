Реклама

04:59, 18 декабря 2025

В Британии неверно истолковали слова Путина о «европейских подсвинках»

В The Guardian слова Путина о лидерах Европы перевели как «маленькие хрюшки»
Александра Синицына
Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

В Британии неверно истолковали слова президента России Владимира Путина о «европейских подсвинках». Вольность перевода допустила газета The Guardian, написав слово «подсвинки» как «маленькие хрюшки».

«Путин называет европейских лидеров "маленькими хрюшками" и заявляет, что Россия достигнет целей по Украине дипломатией или силой», — отмечается в статье.

Путин 17 декабря выступил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны, на котором, в частности, поррассуждал о европейском мире, отношение которого к РФ во многом привело к начало спецоперации (СВО) на Украине. «Все полагали, что за короткий период времени Россию они разрушат, развалят. А европейские подсвинки тут же включились в эту работу прежней американской администрации в надежде поживиться на развале нашей страны», — высказался российский президент о действиях лидеров ЕС в начале конфликта.

    

