Глава ВС Британии сравнил угрозу от России с шансами «Ливерпуля» на чемпионство

Глава Вооруженных сил (ВС) Великобритании сэр Ричард Найтон сравнил угрозу от России с шансами «Ливерпуля» на чемпионство в Английской Премьер-лиге в сезоне-2025/2026. Об этом он заявил в интервью LBC.

«Наши аналитики считают вероятность нападения России на Великобританию крайне низкой — менее пяти процентов. Такая же вероятность, что "Ливерпуль" выиграет Премьер-лигу», — заявил военный.

Ранее Найтон признал, что Российская армия значительно превосходит британскую в технической мощи, а также в численности и боевом опыте. По его словам, оборонные расходы России составляют около 7 процентов от ВВП страны, а у Британии этот показатель значительно ниже — к 2027 году королевство собирается увеличить расходы на оборону до 2,5 процента.