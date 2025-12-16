Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:53, 16 декабря 2025Мир

Глава ВС Британии признал превосходство российской армии

Глава ВС Британии Найтон признал превосходство российской армии
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Российская армия значительно превосходит британскую в технической мощи, а также в численности и в боевом опыте. На это указал глава вооруженных сил королевства Ричард Найтон, его цитирует РИА Новости.

«Мы не должны питать иллюзий по поводу того, что Россия располагает мощными, все более технически совершенными, а теперь и обладающими большим боевым опытом вооруженными силами», — сказал военный. Он напомнил, что российская армия насчитывает более 1,1 миллиона человек, в то время как численность вооруженных сил королевства лишь немного превышает 70 тысяч солдат.

Кроме того, отметил Найтон, оборонные расходы России составляют около 7 процентов от ВВП страны. У Британии этот показатель значительно ниже — к 2027 году королевство собирается увеличить расходы на оборону до 2,5 процента. Также глава ВС Великобритании отметил, что Россия активно разрабатывает новые системы вооружений. «Итак, абсолютно очевидно, что мощи России стоит опасаться», — резюмировал он.

Ранее Найтон призвал граждан Британии приготовиться к нападению России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп оценил отношения Путина и Зеленского

    Ушедшие компании массово регистрируют товарные знаки в России. Они возвращаются?

    На Украине объявили в розыск Филиппа Киркорова

    Массажист три года ощупывал половые органы клиенток и придумал этому нелепое оправдание

    Глава ВС Британии признал превосходство российской армии

    В Европе захотели сократить финансовую помощь Украине

    Украину назвали расколотой из-за Зеленского

    Звезда «Игры престолов» снялась обнаженной

    В Европе назвали виновных в возможном исчезновении Украины

    Лукашенко восхитился Мадуро и назвал его героическим мужиком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok