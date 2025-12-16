Глава ВС Британии Найтон признал превосходство российской армии

Российская армия значительно превосходит британскую в технической мощи, а также в численности и в боевом опыте. На это указал глава вооруженных сил королевства Ричард Найтон, его цитирует РИА Новости.

«Мы не должны питать иллюзий по поводу того, что Россия располагает мощными, все более технически совершенными, а теперь и обладающими большим боевым опытом вооруженными силами», — сказал военный. Он напомнил, что российская армия насчитывает более 1,1 миллиона человек, в то время как численность вооруженных сил королевства лишь немного превышает 70 тысяч солдат.

Кроме того, отметил Найтон, оборонные расходы России составляют около 7 процентов от ВВП страны. У Британии этот показатель значительно ниже — к 2027 году королевство собирается увеличить расходы на оборону до 2,5 процента. Также глава ВС Великобритании отметил, что Россия активно разрабатывает новые системы вооружений. «Итак, абсолютно очевидно, что мощи России стоит опасаться», — резюмировал он.

Ранее Найтон призвал граждан Британии приготовиться к нападению России.