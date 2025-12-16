В Британии призвали «сыновей и дочерей» приготовиться к нападению России

Граждане Великобритании должны быть готовы к потенциальному противостоянию с Россией, заявил главный маршал авиации Великобритании, начальник штаба обороны вооруженных сил страны Ричард Найтон. Его слова приводит Sky News.

Согласно его заявлению, существует потенциальная угроза военного противостояния со стороны России, в связи с чем необходимо информировать гражданское население, включая семьи и домохозяйства, о мерах подготовки к широкому спектру возможных физических опасностей.

«Ситуация опаснее, чем я когда-либо знал за свою карьеру», — отметил Найтон.

Он подчеркнул необходимость не просто усиления военной мощи, но формирования всеобъемлющего национального ответа. В предложенный им комплекс мер вошли укрепление оборонно-промышленного комплекса, а также повышение готовности гражданского общества и критической инфраструктуры.

