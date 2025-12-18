Реклама

10:21, 18 декабря 2025Мир

В ЕС назвали проблему для достижения мира на Украине

Евродепутат Кеннес: ЕС является проблемой для достижения мира на Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Европейский союз (ЕС) является частью проблемы в вопросе урегулирования конфликта на Украине, так как Брюссель отклоняет любую мирную инициативу, не предлагая каких-либо альтернатив. Об этом заявил евродепутат от Бельгии Руди Кеннес, его слова приводит РИА Новости.

«Очень странно, что ЕС снова и снова хочет сидеть за столом переговоров, но при этом отказывается общаться с Россией при любой возможности. Любая инициатива или предложение, как со стороны России, так и США, отклоняются, и при этом не предлагается никакой альтернативы. Сейчас я вижу в ЕС часть проблемы, а не решение для достижения мирного соглашения», — отметил политик.

Кеннес подчеркнул, что нежелание Брюсселя общаться с Москвой лишь вредит мирному процессу. По его мнению, такая политика Евросоюза направлена «исключительно на продолжение конфликта со всеми его последствиями».

16 декабря глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ЕС хочет продолжить финансировать Вооруженные силы Украины даже в случае достижения мирного соглашения. По словам дипломата, эти планы указывают на то, что политическая элита Евросоюза «сейчас определенно не заинтересована в мире».

