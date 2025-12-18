Реклама

09:43, 18 декабря 2025Мир

В Европе объяснили позицию стран Северной Европы по помощи Украине

Politico: Страны Северной Европы отрицают, что против еврооблигаций для Украины
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Страны Северной Европы отрицают, что выступают против использования еврооблигаций для Украины. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, эти страны отрицают, что выступают против этого решения из-за опасений по поводу платежеспособности других стран ЕС, но утверждают, что отдают предпочтение этим активам, поскольку они «обеспечат Украине более значительные долгосрочные денежные вливания».

«Речь идет не о том, кто экономит, а кто тратит. Речь идет о том, поддерживаете ли вы Украину или нет», — сказал европейский дипломат, добавив, что страны Северной и Восточной Европы в последние четыре года играли ведущую роль в финансировании военной помощи Украине.

Издание также отметило, что попытки ЕС склонить Бельгию одобрить план экспроприации российских замороженных активов для их последующей передачи Украине в виде «репарационного кредита» потерпели неудачу, страна продолжает выступать категорически против такого шага.

