В Европе объяснили позицию стран Северной Европы по помощи Украине

Страны Северной Европы отрицают, что выступают против использования еврооблигаций для Украины. Об этом сообщает Politico.
По данным издания, эти страны отрицают, что выступают против этого решения из-за опасений по поводу платежеспособности других стран ЕС, но утверждают, что отдают предпочтение этим активам, поскольку они «обеспечат Украине более значительные долгосрочные денежные вливания».
«Речь идет не о том, кто экономит, а кто тратит. Речь идет о том, поддерживаете ли вы Украину или нет», — сказал европейский дипломат, добавив, что страны Северной и Восточной Европы в последние четыре года играли ведущую роль в финансировании военной помощи Украине.
Издание также отметило, что попытки ЕС склонить Бельгию одобрить план экспроприации российских замороженных активов для их последующей передачи Украине в виде «репарационного кредита» потерпели неудачу, страна продолжает выступать категорически против такого шага.